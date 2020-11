El Manresa FS assoleix un triomf de prestigi a domicili

El Manresa FS va tornar a sumar els tres punts després d'aconseguir una victòria molt important en la complicada pista de la Barceloneta. El conjunt de Sito Rivera va ser capaç de capgirar un marcador desfavorable en els dar-rers minuts després d'un partit amb moltes alternances.

El conjunt manresà va sortir molt endollat en els primers minuts tenint la possessió de la pilota i creant les primeres oportunitats. El capità Corvo va obrir la llauna en el marcador després de culminar un efectiu contraatac al minut 5 de joc. A partir del minut 10, els jugadors visitants van començar a perdre protagonisme i es van tirar a defensar molt endarrere alternant diferents pressions. Els manresans no van poder mantenir l'avantatge i van veure com els locals empataven amb un gol de Yuya després d'aprofitar un refús en una gran aturada d'Adil, 1-1. En els últims tres minuts de la primera meitat el partit es va embogir. El local Juan Carlos va ser expulsat per una agressió a Santa en un contraatac local que va ser aturar amb una falta a la frontal a favor de la Barceloneta. Rafita va clavar la falta directa per posar el 2-1. Un minut més tard i amb els locals amb un home menys, Asis va empatar a dos abans del descans.

A la represa els bagencs van tornar a tenir un bon inici i Asis de nou, en un gran contraatac, va posar per davant als manresans, 2-3. La Barceloneta va empatar a sis minuts del final amb un segon gol de falta directa. Aquesta acció va provocar que el Manresa FS acumulés cinc faltes. Un minut més tard Muñoz, va provocar una falta en atac que va propiciar el 4-3 de Rafita de doble penal. Tot i encaixar tres gols de pilota aturada el conjunt visitant va ser capaç de capgirar el resultat amb dols gols consecutius. Els jugadors locals van sortir de cinc a dos minuts del final i el Manresa FS es va defensar a la perfecció i va gaudir de dos xuts a porteria buida.