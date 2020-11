El Manresa FS juvenil torna a perdre després d'una fluixa segona part

Nova derrota del Manresa FS juvenil a la pista de l'Alcoletge després d'un partit amb dues parts diferents. Els jugadors manresans van disputar una primera meitat molt correcta, van dominar el ritme del joc i van estar molt forts en defensa. En l'únic error defensiu de la primera meitat, el conjunt local va ser capaç d'aprofitar-ho per marcar i marxar amb un mínim avantatge a la mitja part,1 -0.

A la represa la dinàmica no va canviar. El partit es va trencar, amb moltes faltes i poc ritme. El conjunt manresà va gaudir d'un parell d'oportunitats de cara a porteria sense encert. En canvi, els locals van tornar a aprofitar una errada dels bagencs per ampliar les diferències. El Manresa FS juvenil va patir una expulsió i es va quedar durant dos minuts amb un jugador menys. L'equip de Miquel Bonilla va defensar molt bé la inferioritat i no va encaixar cap gol. La dinàmica del partit no va beneficiar el conjunt visitant i va encaixar el tercer gol. Els manresans van poder reduir diferències pero de nou l'equip de casa va acabar ampliant el marcador fins arribar al definitiu 6-1 al final del partit. Amb aquesta nova derrota, el juvenil del Manresa ocupa la penúltima posició, amb tres punts. En la propera jornada, els jugadors de Miquel Bonilla es veuran les cares al Pujolet davant de les Corts UBAE, rival amb tres victòries i una derrota.