La manresana Mireia Badia es penja la medalla de plata al Mundial d'enduro

A diferència del Campionat del Món d'enduro masculí, en el femení només puntua una prova, la darrera de la competició dels nois. Enguany s'ha celebrat a Marco de Canaveses, a Portugal, i la manresana Mireia Badia (Husqvarna), formant part de l'equip estatal de la RFME, ha aconseguit un més que meritori subcampionat, només superada per la britànica Jane Daniels, ja campiona l'any passat a França.

Amb aquesta segona posició, Badia millora la tercera plaça assolida en les dues passades edicions d'una competició que, en el seu cas, va estrenar el 2016. A Portugal, i segons la mateixa Mireia Badia «no vaig començar molt bé. El dissabte vaig acabar tercera però l'endemà vaig millorar amb un segon lloc, tot i que el mal temps va posar més dificultats de les previstes en un traçat que era molt tècnic. Amb la suma de les dues posicions vaig assolir la medalla de plata».

La pilot manresana dona més valor al resultat del Mundial 2020 tenint en compte les dificultats que ha tingut per entrenar i competir aquesta temporada degut al coronavirus «certament ha estat un any complicat amb els confinaments per la pandèmia».