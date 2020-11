El palmesà Joan Mir assoleix per primera vegada el campionat del món de MotoGP

«No he estat el més ràpid però sí el més constant en totes les curses i a l'hora de pujar al podi». Per al pilot mallorquí Joan Mir, nou campió del món de MotoGP, la regularitat ha estat la clau per aconseguir el ceptre més preuat del món del motociclime i per agafar el relleu del cerverí Marc Márquez, que no ha pogut lluitar per assolir el cinquè títol consecutiu per la lesió que es va fer a l'húmer dret a l'inici del campionat.

Joan Mir va mostrar la maduresa necessària per suportar la pressió en la penúltima prova del mundial, el Gran Premi de la Comunitat Valenciana. El balear va optar per fer una cursa pràctica i va eludir lluitar per les primeres posicions per evitar que una caiguda inesperada endarrerís una setmana la consecució del títol. Va ser setè i va permetre que Fabio Morbidelli (Yamaha) guanyés la cursa, seguit de Jack Miller (Ducati) i de Pol Espargaró (KTM).

Amb només cinc temporades d'experiència en les proves mundialistes, el pilot de Suzuki ja és campió del món de MotoGP. Fill del propietari d'una botiga de skates i taules de surf i d'una estilista i dissenyadora, Mir es va apassionar pel motociclisme gràcies al seu cosí Joan Perelló, que va participar durant dues temporades al mundial de 125 cc. Tot i això, els seus pares no compartien aquesta passió i no consideraven encertat afrontar l'altíssima inversió anual que requeria l'afició del seu fill. En conseqüència, Joan Mir no va poder inscriure's a l'escola de pilots Lorenzo Competición fins que tenia deu anys. Va signar la cinquena posició final en la primera cursa de minimotos que va disputar, però va evidenciar el seu talent.

El palmesà va accedir al mundial júnior de Moto3 el 2015. Només va ser quart, però el seu potencial li va facilitar l'accés al mundial de Moto3, i el 2017 es va proclamar campió del món d'aquesta categoria en vèncer en deu de les divuit proves. Aquest és el seu segon curs a MotoGP.