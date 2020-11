El temps de descompte 'mata' el Manresa

Ja s'ha dit moltes vegades que el futbol és capriciós. Ahir al migdia ho va ser al Nou Estadi del Congost i, en aquest cas, en contra dels interessos dels de casa.

En un duel extremadament igualat i lluitat entre el Manresa i l'Europa, líder imbatut de la categoria, es va viure, en els darrers minuts, un gran contrast de sensacions. Bones i dolentes, en els dos equips. Primer, al minut 77 era expulsat per doble amonestació el jugador del Manresa Nil Pradas, una circumstància que deixava les coses molt difícils al seu equip. Malgrat això, el Manresa s'avançava en el marcador al minut 82 gràcies a un molt bon cop de cap de Juli Serrano a la sortida d'un córner llançat en curt per Erik Rafael cap a Toldrà i posterior centrada del primer.

L'1 a 0 va comportar un esclat d'alegria dels de Ferran Costa, que veien al seu abast poder der-rotar l'Europa malgrat jugar amb un home menys. Però els jugadors locals, sense forces després d'un gran esforç en un partit de molt desgast, van veure com els visitants empataven en el minut 90 amb un cop de cap d'Arnau Vilamitjana. La decepció va ser majúscula per a uns futbolistes que van quedar abatuts al 93 quan van rebre el definitiu 1 a 2, també de cap, en aquest cas de Nolla.

Sigui com sigui, es preveia un partit molt exigent per al Manresa i així va ser en tot moment, tot i que la sortida de l'equip de casa va ser espectacular amb bones triangulacions i combinacions. Al minut 2, Noah va estavellar la pilota al travesser amb una rematada a una centrada de Toni Sureda. No va tardar l'Europa a reaccionar i, sobretot, a endurir la defensa. El ritme era molt alt i el joc molt físic. Al minut 7, el Manresa va rebre un primer ensurt amb una falta lateral que Alfons Serra no va arribar a rematar de cap de ben poc. El partit estava revolucionat i l'àrbitre es va afegir al descontrol amb un rosari de targetes. Anades i vingudes i poques possibilitats de crear perill. Al minut 25, Aleix Díaz ho va provar des de la frontal, però la pilota va topar amb un defensor visitant. A l'altra àrea, al minut 35, David Jiménez va fer un xut a les mans del porter Marc Vito.

Abans del descans, al minut 41, Amantini va recollir un rebuig i, de volea, va posar en dificultats el porter de l'Europa Sergio, que va rebutjar el xut a córner. Es va arribar al descans amb sis targetes grogues, tres per equip.



El mateix tipus de joc

A la represa, la tendència de l'enfrontament no va variar entre dos equips que buscaven la victòria però que tenien molt clar que el més important era defensar i aprofitar algun error del rival. Al minut 51, Amantini va haver d'abandonar el terreny de joc per un fort cop a l'esquena, i va entrar al seu lloc Solernou. Malgrat la pressió visitant, el Manresa intentava sortir amb la pilota controlada des del darrere. A mesura que passaven els minuts, la proposta ofensiva s'anava tornant cada cop més defensiva, amb un partit obert mancat d'ocasions. En el minut 62, Alfons Serra va xutar molt alt. Això abans d'arribar al tram decisiu del partit marcat, en primera instància, per la targeta vermella per doble amonestació que va veure Nil Pradas. En total, el col·legiat va mostrar setze targetes grogues, inclòs a l'entrenador del Manresa, Ferran Costa, i als dos tècnics de l'Europa, David Vilajoana i Carles Raventós, en un duel que no va ser especialment barroer. Després de l'1 a 0 de Juli Serrano, l'Europa va fer mal, i molt, per les bandes. L'1 a 1 va arribar per l'esquerra amb una centrada del lateral Àlex Cano que Vilamitjana va aprofitar per enviar la pilota al fons de la xarxa des del punt de penal. I l'1 a 2 va ser per la dreta amb David Jiménez, que va servir al segon pal perquè Nolla, tot sol, marqués a pler. El desgast físic va passar factura i, segurament també, encara que en una proporció menor, la manca d'experiència de molts dels joves jugadors del Manresa a l'hora de gestionar uns darrers minuts com els d'ahir.