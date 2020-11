El Cadí la Seu incorpora l'ala belga Laure Resimont

El Cadí la Seu ha anunciat aquest dimarts el fitxatge de l'ala belga de 22 anys Laure Resimont per ocupar la plaça de la nord-americana Danni Williams, tallada pel club fa un parell de setmanes. Resimont hauria d'estar a punt per debutar en el partit que el Cadí disputarà dijous a les vuit del vespre contra el Durán Maquinaria Ensino de Lugo. La setmana es completarà per a les urgellenques diumenge amb la visita al Gernika.

Resimont és una talentosa jugadora esquerrana d'1,85 metres d'alçada que destaca per la seva capacitat física i la manera com entra cap a cistella. Amb 13 punts de mitjana se situava fins ara entre les deu millors anotadores i acumulava 3,5 assistències per partit en un torneig que es troba aturat per la pandèmia.

Experiència a l'estranger

La nova jugadora del Cadí es va formar al Sint Katelijne Waver, la mateixa entitat amb la qual va debutar a la lliga amb només setze anys. Va destacar a l'europeu sub-18 i al mundial sub-19 del 2015 i la darrera temporada va viure la seva primera experiència a l'estranger, en concret al Tarbes francès, del qual va retornar al seu conjunt d'origen. També disputa els torneigs de 3x3 amb la seva selecció.

L'entrenador urgellenc, Bernat Canut, explicava que, segons el seu punt de vista, «és una jugadora jove amb moltíssima energia i talent. És polivalent en molts aspectes i estem convençuts que encaixarà en el nostre perfil d'equip i ens ajudarà a ser una mica millors damunt de la pista». Allà coincidirà amb una compatriota, la pivot Serena Geldof, fitxada a principi de temporada.