Luis Suárez dona positiu per coronavirus i no podrà enfrontar-se al Barça

El davanter uruguaià de l'Atlètic de Madrid, Luis Suárez, no podrà jugar aquest dissabte davant el seu exequip, el FC Barcelona, ??després de donar positiu per coronavirus durant la concentració amb la seva selecció per a les eliminatòries sud-americanes per al Mundial de Qatar de 2022.

"L'Associació Uruguaiana de Futbol informa que s'han realitzat test a tots els jugadors de la Selecció Major, resultant que els jugadors Luis Suárez i Rodrigo Muñoz, i el funcionari Matías Faral (cap de premsa) han donat positiu per covid-19, mentre que són negatius les altres proves de la selecció ", ha assenyalat aquest dilluns l'AUF en un comunicat.

L'organisme va indicar que els tres afectats "es troben en bon estat de salut" i que per als tres "ja s'han implementat les mesures corresponents al cas".

D'aquesta manera, el de Salto haurà de aïllar-se i es perdrà un duel que es presentava especial per a ell per la seva abrupta sortida aquest estiu de l'FC Barcelona amb destinació a l'Atlètic de Madrid, que tot just va pagar pel seu traspàs i el que està rendint d'moment amb gols.

A més de perdre el partit contra el Brasil d'aquest dimarts de les eliminatòries sud-americanes, tampoc estarà per al partit de Lliga de Campions davant el Lokomotiv rus de dimecres 25 i podria absentar també en la visita a l'València amb la qual es tancarà l'activitat matalassera al novembre .