Plata manresana al Mundial d'enduro

A diferència del Campionat del Món d'enduro masculí, en el femení només puntua una prova, la darrera de la competició dels nois. Enguany s'ha celebrat a Marco de Canaveses, a Portugal, i la manresana Mireia Badia (Husqvarna), formant part de l'equip estatal de la RFME, ha aconseguit un més que meritori subcampionat, només superada per la britànica Jane Daniels, ja campiona l'any passat a França.

Amb aquesta segona posició, Badia millora la tercera plaça assolida en les dues passades edicions d'una competició que, en el seu cas, va estrenar el 2016. A Portugal, i segons la mateixa Mireia Badia, «no vaig començar gaire bé. Dissabte vaig acabar tercera però l'endemà vaig millorar amb un segon lloc, tot i que el mal temps va posar més dificultats de les previstes en un traçat que era molt tècnic. Amb la suma de les dues posicions vaig assolir la medalla de plata».

La pilot manresana dona més valor al resultat del Mundial 2020 tenint en compte les dificultats que ha tingut per entrenar i competir aquesta temporada pel coronavirus, «certament ha estat un any complicat amb els confinaments per la pandèmia».

Mireia Badia feia equip amb Sandra Gómez i Aida Castro. Gómez no va tenir la sort de cara i l'empat a punts amb la francesa Justine Martel la va relegar a la quarta posició, fora del podi, tot i la tercera plaça de diumenge; Aida Castro només va poder competir en la primera jornada. El que va ser campió del món diverses vegades, el tarragoní Ivan Cervantes, team mànager de l'equip de la RFME, valorava molt positivament el podi de Mireia Badia, «ha estat un resultat fabulós. Tornem a casa amb el millor gust de boca per tot l'equip, també el masculí, després d'uns dies de molta tensió, però al final, de moltes alegries, destaca igualment el títol mundial de Sergio Navarro en la categoria youth. Ara sabem que els joves que pugen també van molt forts».



Ara falta el Canadell

Mireia Badia encara no ha tancat la temporada. Falta la darrera prova del Campionat d'Espanya d'enduro que organitzarà Moto Club Manresa al Canadell, a Calders, el dia 6 desembre (una sola jornada). Amb aquesta cursa es posarà punt final a l'any competiu. En el cas de Badia ja és virtualment campiona d'Espanya, un títol que haurà aconseguit en cinc ocasions. Enguany, l'estatal ha tingut tres proves més l'Enduro del Bages, que l'han incorporat a darrera hora, aprofitant que era Campionat de Catalunya de l'especialitat.

A la classificació femenina, Badia es capdavantera després d'haver guanyat en les tres curses celebrades a Antas (Almeria), Cabanes (Castelló) i Infiesto (Astúries), amb un total de 125 punts (dues proves eren dobles i una d'un sol dia); darrere seu hi ha classificada la navassenca Kate Vall (Sherco) amb 74 punts, seguida d'Aida Castro (Husqvarna) amb 64. A la competició del Canadell, el segon lloc se'l disputaran aquestes dues pilots.