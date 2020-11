El Sala 5 buscarà la proesa davant un Segona a la Copa

El Sala 5 Martorell té avui un nou compromís a la Copa del Rei de futbol sala. En partit corresponent a la tercera ronda d'aquesta competició del KO, els martorellencs rebran la visita del Ciudad de Móstoles, equip de Segona Divisió. El Sala 5 Martorell, que milita en una categoria inferior, la Segona B, intentarà superar aquesta nova eliminatòria per poder avançar a la Copa del Rei i jugar davant un Primera Divisió.

Els martorellencs arriben a l'enfrontament d'aquesta tarda amb una acumulació de partits, entre els de lliga i els de la Copa del Rei. Dissabte passat, l'equip del Baix Nord va caure derrotat pel Cerdanyola a casa per un ajustat 5 a 6 a la competició domèstica. A la Copa del Rei, dimarts de la setmana passada, el Sala 5 Martorell va eliminar el Barceloneta per 4 a 2, amb pròrroga i tot. El Manresa FS va ser la primera víctima martorellenca al Pujolet per 4 a 7.

El Ciudad de Móstoles no és el primer cop que juga al municipal martorellenc. Quan el Miró Martorell militava a Primera Divisió, abans de la seva desaparició, va ser un rival força habitual. De l'equip madrileny en va sorgir el porter Paco Sedano, que posteriorment fitxaria pel Barça i en seria un dels més destacats, també de la selecció espanyola (ara és un dels dirigents del futbol sala a la Federació Espanyola de futbol). El Ciudad de Móstoles, en l'actualitat és segon classificat en el grup 2 de Segona Divisió i arriba avui a Martorell després de guanyar el cap de setmana per 3 a 1 al Leganés.

El partit es podrà seguir per les xarxes socials del Sala 5 Martorell.