La Lliga redueix el 43% el límit salarial del Barça arran de les pèrdues per la pandèmia

La Lliga va publicar ahir que la quantitat que el Barça pot destinar als sous dels seus jugadors és el 43% menys que la temporada passada, arran de les pèrdues en la generació de diners del club per la crisi sanitària. Així, els blaugrana podien gastar la temporada passada 671,4 milions d'euros en nòmines i enguany només hi podran invertir 382,7 milions. El Madrid també veu rebaixada la quantitat, però en un percentatge de només el 27%, de 641 milions a 468,5.

Preguntat per la situació del club blaugrana, el president de La Lliga, Javier Tebas, va explicar que l'estratègia financera del club blaugrana «permetia el seu funcionament normal sense la pandèmia» però que la situació ha canviat. «No puc dir que el FC Barcelona hagi fet res dolent, si no hi hagués hagut pandèmia no tindria aquesta reducció del límit salarial, ni cap club no la tindria». L'absència d'espectadors, pels seus grans ingressos habituals en entrades tant per al Camp Nou, com per al Museu, com en les seves botigues, alguna de les quals ha tancat, expliquen aquest descens d'ingressos.

L'Espanyol, que és a Segona, podrà gastar 45,3 milions en sous, més diners que sis conjunts de la màxima categoria.