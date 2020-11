Rentada de cara a la zona del Congost

La zona del Congost és la gran joia de la corona esportiva de Manresa. Allà hi ha la majoria d'instal·lacions de la ciutat per practicar-hi esport, tant competitiu com de lleure. I de tant en tant toca, en la mesura que és possible, fer-hi una rentada de cara. Això és el que ha fet i està fent les darreres setmanes la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, comandada per Toni Massegú. Les actuacions més importants: a la pista de l'estadi d'atletisme, ja operativa, i al camp de beisbol.

La millora més important s'ha fet a l'estadi municipal d'atletisme amb la renovació de la pista sintètica, ja que l'anterior estava molt degradada pel pas dels anys. La nova pista va ser homologada per la Federació Espanyola d'Atletisme la setmana passada i actualment ja hi entrenen els atletes de l'Avinent Manresa que preparen competicions estatals (cal recordar que la resta no poden fer-ho per les restriccions decretades pel Govern de la Generalitat). Segons Massegú, «estem gestionant cros cronometrats amb grups escolars bombolla en horari lectiu».

La principal novetat a la instal·lació és el cridaner color blau del nou traçat atlètic (abans era granatós). L'obra d'instal·lació del sintètic val poc més de 300.000 euros, i inclou un matalàs per al salt de perxa i la gàbia per als llançaments. Massegú ha avançat que «també s'intentarà embellir i reparar la grada i, amb la gespa artificial que es va treure del camp de futbol de Sant Joan, cobrir algunes zones externes de la pista sintètica». L'estadi municipal d'atletisme del Congost un dels grans problemes que ha tingut darrerament ha estat el dels excrements dels ocells, i en especial de les garses. Respecte d'això, el regidor ha dit que «només hem deixat deu arbres, i d'aquests, s'han tallat algunes branques perquè no puguin caure excrements a la nova pista, i que aquesta quedi malmesa. Aquests pins també hi ha la intenció de tallar-los i plantar una altra espècie d'arbrat».



Gespa per al camp de beisbol

La pràctica del beisbol està arrelada a Manresa i encara més d'un temps ençà, amb la construcció del nou camp, que s'ha anat adequant per fases. La darrera, la que actualment està en marxa, és per plantar-hi gespa. «Aquesta era una reivindicació del Beisbol Club Manresa des de fa molt temps. Pel que em diuen, fins i tot han hagut de renunciar a competicions importants perquè hi faltava aquest element a la instal·lació», apunta Massegú, i afegeix que «aquesta millora té un cost d'uns 12.000 euros. S'ha col·locat terra batuda i aquesta mateixa setmana se sembrarà la gespa natural. Per això, s'utilitzarà el sistema de la hidrosembra».

Entre els projectes de millora general de la zona esportiva del Congost hi ha el de posar al dia el circuit de running: «hi estem treballant perquè es pugui fer a final d'any. Bàsicament és treure les irregularitats que hi ha al traçat, que quedi més pla, en definitiva. En això, l'aportació de l'Ajuntament serà d'uns 6.000 euros», ha comunicat Toni Massegú.



Taules de tennis taula

Complements com taules per jugar a tennis taula o elements perquè la gent gran pugui fer exercici són altres aportacions que té en estudi la regidoria d'Esports. «Tenim comprades dues taules de ping pong, encara que s'ha d'acabar de decidir si les dues les deixem al Congost o una la portem a algun altre indret de la ciutat. També em fa molta il·lusió muntar un parc lúdic per a les persones de més edat», diu Massegú.

Una assignatura pendent dels darrers temps respecte del Congost és el rocòdrom i el seu ús. Segons Massegú, «aquest és un tema que hem de resoldre amb el Centre Excursionista de la Comarca de Bages en el sentit d'aconseguir que sigui un espai per a la ciutat i amb un ús adequat. També estem vetllant per solucionar un altre aspecte important per a la imatge de la zona, que és el de la jardineria, ja que en algunes èpoques de l'any hi ha molta feina. Per això estem mirant de trobar alguna empresa se'n pugui fer càrrec».