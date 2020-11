Ander Mirambell guanya la Copa d'Espanya de skeleton a Innsbruck

El pilot de skeleton manresà Ander Mirambell ha iniciat la temporada 2020-21 amb una victòria a la Copa d'Espanya de skeleton celebrada aquest dijous al migdia al circuit austríac d'Innsbruck, el que li ha permès tancar el cercle en 2020 sumant aquest triomf als aconseguits a la Copa Amèrica i el Campionat d'Espanya. Mirambell s'ha imposat en la línia d'arribada a Adrián Rodríguez i Alberto Porras.

Ander Mirambell ha reconegut estar "molt content amb el resultat de la competició, ja que aquests dies en el gel he començat a tenir molèsties a l'adductor, cosa que no m'ha permès fer una bona sortida, perquè m'impedeix empènyer el trineu en les millors condicions en els metres d'arrencada ". Tot i això, a més de la victòria, Mirambell afirma estar "molt còmode i connectat amb el nou trineu que ha comprat la Reial Federació d'Esports de Gel, que ha permès que hagi aconseguit aquests dies el meu major velocitat punta en aquest circuit, veure que les peces noves funcionen i que el pilotatge està a molt bon nivell ".



Mirambell, entrenador i competidor

En aquesta cita, a més, l'únic esportista olímpic espanyol en aquesta modalitat ha compaginat la seva tasca com a competidor al costat de la de director tècnic de la federació, on ha pogut estar "desenvolupant el projecte de joves pilots i ajudar els altres vuit esportistes que han pres part en la prova, cinc nois i tres noies, i el millor és poder veure que després de tots els entrenaments físics i en el gel han pogut provar aquest esport i han arribat tots a meta. Aquesta sens dubte és la millor manera de seguir alimentant amb nous esportistes espanyols a aquesta esport, la que era la seva principal il·lusió per aquesta Copa d'Espanya ".

Un cop arrencada la temporada, Ander Mirambell ha viatjat fins a Winterberg (Alemanya), on la setmana que disputarà la seva primera Copa d'Europa, i on l'acompanyaran Adrián Rodríguez i la també manresana Paula Raul, que també prendran part en la prova. Després de la cita alemanya, i als seus 37 anys, Mirambell es reincorporarà a el circuit de la Copa d'el Món, la màxima divisió internacional, on està competint des de la temporada 2008-09.