Guardiola renova amb el City fins al 2023

El Manchester City ha anunciat la renovació de Pep Guardiola fins a l'estiu del 2023. D'aquesta manera, l'entrenador es vincula amb el conjunt citizen per dues temporades més. Es tracta d'una renovació molt especial que demostra la solidesa i el seu compromís amb el projecte, ja que fins ara només havia firmat per dos anys una vegada en la seva trajectòria com a entrenador.

El de Santpedor, que va arribar a l'equip anglès el 2016, compliria així set anys quan expiri el contracte firmat aquest dijous, un fet inèdit fins al moment. En el FC Barcelona va estar quatre campanyes, mentre que en el Bayern de Munic va estar tres temporades. S'acaben així les especulacions sobre el seu futur pel costum del tècnic català de firmar renovacions any a any.

Fins ara el seu palmarès amb el Manchester City ha sigut destacable. Dos Premier League, tres Copes de la Lliga, una FA Cup i dos Community Shield avalen el seu èxit al capdavant de l'equip. Evidentment, la culminació de la seva obra passa per aconseguir guanyar una Champions League abans de l'estiu del 2023, una cosa a la qual aspira aquesta mateixa temporada sent un dels grans favorits juntament amb el Bayern de Munic o el Liverpool.



Decisions esportives i Messi

A curt termini, la renovació de Kevin de Bruyne y la decisió de prorrogar més o no els contractes d'Agüero i Fernandinho, dos dels emblemes del club de l'última dècada, són els temes més urgents.

En clau blaugrana, es dilueix (si és que no estava prou clar ja) la possibilitat que Pep Guardiola sigui el nom per a la banqueta culer d'alguna de les candidatures per a les eleccions d'aquest gener. El de Santpedor ha deixat clar per activa i per passiva que el seu temps a Barcelona com a entrenador del primer equip ja va passar i no té intenció de tornar.

La gran incògnita ara serà saber si aquesta notícia pot afectar el futur de Leo Messi. Amb la renovació de Guardiola, el projecte del City agafa força i les especulacions que el situen fora del Barcelona la temporada vinent guanyen pes. Sense anar més lluny, el diari britànic 'The Sun' va publicar que el club llançarà una oferta per Leo Messi al pròxim mercat de traspassos de gener xifrada entre 55 i 60 milions d'euros. De moment, són rumors. Però si hi ha algú que sembla clau perquè es produeixi, aquest és Pep.