Kilian Jornet mirarà de fer 303 quilòmetres en 24 hores

«No sé què coi faig corrent en una pista amb el bon aspecte que tenen les muntanyes». El missatge el va escriure Kilian Jornet a les seves xarxes socials i ja deixava entreveure que algun nou projecte estava a punt de caure. I ahir es va saber. El ceretà buscarà durant els propers dies, en una data encara no determinada, la proesa de batre el rècord de més quilòmetres coberts donant voltes a una pista durant 24 hores. El millor registre data del 1997, quan el va aconseguir el grec Giannis Kouros, amb 303,506 quilòmetres, segons el mateix Jornet, «una autèntica salvatjada»,

El repte rep el nom de Phantasm 24 i ell intentarà fer el màxim de quilòmtres damunt del tartan, tot i que amb la vista posada en el registre de l'esportista hel·lè. Tindrà lloc a la pista de la ciutat noruega de Mjondalen, al país on viu amb la seva parella i el seu fill, amb temperatures que poden baixar fins als zero graus a la nit i que van dels vuit als quinze durant el dia, força suaus tenint en compte aquella latitud.



Assolir aprenentatge

Segons ha declarat el mateix Jornet, la motivació de dur a terme aquest repte és «per sortir de la meva zona de confort, provar coses diferents, a veure què puc fer. És divertit descobrir diferents activitats i entrenar-se en un pla és una bona prova i una oportunitat per aprendre'n en termes de nutrició i ritme, i intentar aplicar-ho a les diferents activitats i als projectes d'alta muntanya».

El repte Phantasm 24 es podrà veure a través de la transmissió en viu que en farà el lloc web de Salomon i és previst que Jornet canviï de direcció cada quatre hores amb l'objectiu de fer el màxim de quilòmetres. També hi haurà diversos atletes noruecs especialitzats en la llarga distància per tal de donar oficialitat a la cursa.

Per al ceretà, «són tants quilòmetres que no ho puc ni visualitzar. He vist els parcials de Giannis i intentaré seguir-lo fins que el cos aguanti. Sé quina velocitat he de mantenir i el ritme de cada quilòmetre i cada volta. Les deu primeres hores seran una mica més ràpides, i després desacceleraré».

Jornet lamenta que els últims mesos ha tingut una sèrie de lesions que els han convertit en «una mica frustrants. El desafiament és entrenar-me de manera constant i no tenir aquests problemes, perquè córrer en terreny pla és difícil per als músculs».