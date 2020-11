Set dels nostres s'apunten a fer el Dakar

Set representants de casa nostra, entre pilots i copilots, seran presents a la línia de sortida del Dakar del 2021, que per segona edició consecutiva tindrà Aràbia Saudita com a escenari. La cursa ha de començar, si no hi ha variacions d'última hora causades per la pandèmia, el 3 de gener i aquesta participació suposa tenir un esportista menys que el gener passat, tot i que en realitat són una entrada i dues sortides, i es conserva el gruix de l'edició anterior.



Qualitat en cotxes

En la categoria de cotxes es manté una societat que l'any passat va acabar en una bona cinquena posició. El copilot odenenc Àlex Haro acompanyarà novament el sud-africà Giniel de Villiers amb el Toyota número 304. Tornaran a formar equip, entre d'altres, amb el qatarià Nàsser al Attiyah, un dels favorits, ja que ha aconseguit guanyar la prova en tres oportunitats i intentaran desbancar el Mini de Carlos Sáinz, guanyador el 2020. De Villiers també és un extriomfador del Dakar, en el seu cas, el 2009.

Qui fa un salt endavant en les seves possibilitats és l'olianès Isidre Esteve, que en aquesta oportunitat, amb el seu inseparable copilot Txema Villalobos, es convertirà en company de De Villiers i Haro en el Toyota oficial. Aquesta serà l'oportunitat en què Esteve podrà prendre part a la cursa amb un vehicle més competitiu, amb el qual intentarà superar les dues 21es posicions seguides del 2018 i del 2019. En la passada edició, va haver d'abandonar per un problema amb el turbo del seu cotxe. Portarà el dorsal 327.

En la categoria de cotxes, enguany hi ha la baixa de Marc Coma. El quíntuple campió en motos va ser el copilot de Fernando Alonso, amb qui va quedar tretzè. Ara l'asturià està més centrat en el retorn a la Fórmula 1.



Segon intent en buguis

També damunt de les quatre rodes, però amb un vehicle més petit, arribarà el segon intent de la parella formada per Gerard Farrés i Armand Monleón. Tornaran a portar un bugui, categoria en què el manresà va ser segon fa dues edicions i en la qual l'any passat la seva associació amb l'igualadí no va anar tan fina com esperaven. Van acabar onzens després de tenir molts problemes. Això sí, el seu equip va guanyar la cursa amb el nord-americà Casey Currie al capdavant.

Farrés i Monleón, que lluiran el dorsal 405, no han pogut fer enguany una preparació per al Dakar tan intensa com en el 2019, per culpa de la pandèmia, però van ser segons a Andalusia, a l'octubre, i intentaran que la sort i la mecànica els acompanyi més.

També era nord-americà el guanyador de motos del 2020, Ricky Brabec, i damunt de dues rodes, en la categoria en què els pilots de casa nostra han obtingut millors resultats, en aquesta oportunitat només tenim una bala. Es tracta de l'urgellenc Jaume Betriu, que portarà el dorsal 74en la seva KTM i que l'any passat, en una cursa ràpida i que s'adaptava bé als pilots que procedeixen de l'enduro com ell, va finalitzar en un molt destacable catorzè lloc.

Qui no correrà en aquesta edició serà el martorellenc Pep Mas, que el 2020 va fer realitat el seu anhel d'acabar la prova i ho va fer en el lloc 69.

En l'edició d'enguany hi haurà també presència d'un equip amb doble participació de casa nostra. El pilot igualadí Francesc Salisi, acompanyat de l'experimentat Àlex Aguirregaviria, de Sant Martí de Torroella, i de Pau Navarro, de Llagostera, faran tasques d'assistència en pista del conjunt FN Speed, també de la localitat gironina. La seva funció no serà competitiva, però la feina que hi desenvoluparan és important perquè d'altres arribin en condicions.