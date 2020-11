El Manresa posa a prova el seu estat anímic, avui al camp del Vilafranca

La sisena jornada de la lliga de Tercera Divisió porta el Manresa aquesta tarda al camp del Vilafranca (17 h). Els manresans posaran a prova el seu estat anímic després del cop dur que van rebre diumenge al Congost en rebre dos gols en el temps de descompte, que van significar la seva derrota per 1 a 2 amb el líder Europa. En aquest sentit, l'entrenador dels manresans, Ferran Costa, considera que els seus «tenen personalitat i caràcter. Hem d'aprendre de les errades com ho vam fer en la primera jornada amb el Cas- telldefels. En aquest inici de temporada ens ha passat de tot, però el cert és que cap equip ha estat superior a nosaltres. Espero que a Vilafranca els jugadors surtin amb el ganivet entre les dents per intentar sumar els tres punts que vam perdre diumenge. No som un equip de plorar».

La classificació actual del Vilafranca és enganyosa ja que té sis punts al caseller, els mateixos que el Manresa, però amb dos partits pendents. Segons Costa, «sabem que és un dels camps més complicats de la categoria i que tenen un dels jugadors més determinants, Víctor Oribe, però nosaltres juguem igual independentment de qui tinguem al davant. És cert, però, que en les darreres temporades el Vilafranca sempre a lluitat pels llocs capdavanters. Volem tenir el premi dels nou punts per aviat poder arribar als dos dígits. Tenim baixes, però hem demostrat que jugui qui jugui som prou competitius».

Per enfrontar-se avui al Vilafranca, Ferran Costa no podrà disposar del central Joan Castanyer ni tampoc del lateral Nil Pradas. El primer té un edema ossi a la tíbia distal pel qual haurà d'estar, inicialment, quinze dies de repòs, després dels quals es farà una nova valoració de la lesió. Pradas va ser expulsat davant l'Europa i ha estat sancionat amb un partit. Tampoc no estarà disponible un altre central, el veterà Juan Pablo Amantini, per un problema a l'esquena des de diumenge passat.



Descans per a l'Igualada

L'Igualada té jornada de descans. Tenint en compte que enguany el grup català de Tercera Divisió està dividit en dos subgrups, que són imparells, cadascuna de les jornades descansa un equip. Els de Marc Cabestany tenen fins ara un bon balanç, amb tres victòries i dues derrotes en els cinc partits disputats, malgrat que les dues ensopegades han estat seguides, davant el Terrassa i el Castelldefels diumenge passat. Aquesta setmana, el comitè de competició ha sancionat amb un partit dos jugadors de l'Igualada i a dos jugadors que van ser expulsats als Canyars, el porter Romans Carrillo i el migcampista Bernat Benito, que hauran de descansar el proper diumenge en el partit que el seu equip jugarà a les Comes davant el San Cristóbal.