Els clubs de Primera Catalana, amb el Solsona i el Martorell, preparen junts la tornada

Els equips que militen a Primera Catalana, en concret 36 dels 40 que hi ha, entre ells el Solsona i el Martorell, han compartit els seus punts de vista respecte, sobretot, a una possible tornada a la competició després de les restriccions, tot i que ara mateix encara es veu força llunyana.

Els clubs han emès un comunicat. En primer terme, afirmen que «ens posem novament a disposició de la Federació Catalana de futbol, com a part interessada i implicada, per poder formar part de la solució en els temes que ens ocupen a tots. En aquest sentit, valorem molt positivament el comunicat, en el qual la FCF ens ha fet saber que es reunirà amb les entitats; en aquest sentit, restem en espera de saber com i quan es farà la reunió».

En la trobada dels equips que militen a Primera Catalana es va acordar la designació d'una comissió amb dos membres de cada subgrup en la qual quedi representada també la territorialitat; igualment es va plantejar una comissió permanent dels clubs de la categoria, «per tractar els temes que ens puguin afectar i poder compartir-los amb la pròpia federació. Volem incidir en la peculiaritat del futbol amateur a l'hora de reprogramar la competició i evitar jugar entre setmana».

Mentre durin les restriccions perimetrals i el toc de queda, els clubs de Primera Catalana demanen a la FCF «que faciliti, a qui ho demani, un certificat oficial autoritzant els desplaçaments dels jugadors per poder entrenar-se en el cas que visquin fora del municipi. Aquest certificat seria complimentat per cada club, sota la seva responsabilitat. També entenem que s'haurien d'estudiar compensacions per als clubs en el cas que s'hagi de jugar algun partit a porta tancada, o que en algun camp no es pugui jugar per decisió d'algun ajuntament».