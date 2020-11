Les mancances defensives blaugrana, al descobert amb la greu lesió de Piqué

La lesió de Gerard Piqué al genoll dret deixa al descobert les mancances del Barça a l'eix de la defensa, ja que haurà d'afrontar els propers compromisos amb Clément Lenglet com a únic central disponible del primer equip.

Piqué es va fer en el partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid un esquinç al lligament lateral intern i una lesió parcial del lligament creuat anterior del genoll dret, si bé el club català no ha precisat encara el temps estimat de baixa. La baixa del futbolista català se suma a les absències dels centrals Ronald Araujo, que segueix recuperant-se d'una lesió muscular al bíceps femoral, i Samuel Umtiti, el retorn del qual és una incògnita a causa dels problemes crònics que arrossega al genoll esquerre des de l'estiu del 2018.

La manca d'efectius a la posició de central era una cosa evident quan va acabar el mercat estival. En l'últim dia de la finestra de fitxatges, el Barça va cedir el defensa francès Jean-Clair Todibo al Benfica per alleugerir la massa salarial. Paral·lelament, el club blaugrana va negociar amb el Manchester City el fitxatge de l'internacional martorellenc Eric García, però finalment no va poder aconseguir els seus serveis per les xifres que exigia el club anglès per tancar l'operació d'un jugador que acaba contracte el juny.

En aquelles dates, el Barça també va traspassar el central del filial Jorge Cuenca, fix en les convocatòries de la selecció espanyola sub-21, al Vila-real a canvi de 2,5 milions d'euros i 4 més en variables. El club castellonenc el va cedir a l'Almeria, de la Segona Divisió, on gaudeix de protagonisme.

Així, el Barça de Koeman va néixer ja amb mancances en la defensa amb Piqué, Araujo i Lenglet com a centrals fiables per afrontar l'inici de curs, a més d'Umtiti. Que Koeman no compta gaire amb el francès ho demostra que dissabte a la nit, després de confirmar-se la lesió del central català, no el va esmentar quan va ser preguntat pel seu estat físic i el d'Araujo. De l'uruguaià va dir que està «entrenant-se individualment i no crec que estigui a punt per als pròxims partits contra el Dinamo de Kíev i l'Osasuna».

Amb Lenglet com a únic central en espera que Araujo rebi l'alta mèdica, l'entrenador holandès podria endarrerir la posició de Frenkie de Jong, indiscutible al mig del camp. No és una posició nova per a l'holandès, que ja va ocupar en alguns partits sent jugador de l'Ajax i va ser la solució d'emergència davant el Juventus i el Dinamo de Kíev.

Sense la possibilitat d'incorporar un central fins a l'obertura de mercat hivernal, Koeman segur que recorrerà al filial per apedaçar la defensa. Al Barça B, Óscar Mingueza, de 21 anys, s'erigeix com l'opció més lògica per completar les pròximes convocatòries. El capità del filial, que ja va ser convocat en el debut europeu contra el Ferencváros i aquest diumenge s'ha entrenat amb el primer equip, és un fix en els plans del tècnic del seu entrenador Francisco Javier García Pimienta.