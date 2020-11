La manresana Mireia Pradell assoleix el ceptre estatal en els 50 esquena

La nedadora manresana Mireia Pradell (CN Barcelona) va completar ahir la seva millor actuació en uns estatals. Pradell, de 25 anys, es va proclamar, per primera vegada, campiona d'Espanya. Ho va aconseguir en la prova dels 50 m esquena i ho va fer en millorar, per segona jornada consecutiva, el rècord de Catalunya d'aquesta distància i estil natatori.

Va ser la culminació a la seva excepcional actuació en aquests campionats d'Espanya d'hivern en piscina curta. La manresana va ajudar al seu equip a conquerir la medalla de bronze en el relleu 4x100 m estils; va assolir el quart lloc individual en els 100 m esquena i aquesta mateixa posició amb els quartets del CN Barcelona que van prendre part en els 4x50 m lliures i els 4x50 m estils, i a més del rècord de Catalunya en els 50 m esquena, va signar la seva millor marca en altres cinc proves: els 50 m lliures, els 100 m esquena, els 200 m lliures, els 200 m esquena i els 100 m lliures.

La manresana va compartir el primer lloc en el podi dels 50 m esquena amb la nedadora castellonenca del CN Sant Andreu Lidón Muñoz. Ambdues van finalitzar la prova amb un registre de 27 segons i 30 centèsimes. Pradell va detallar a Regió7 que «en aquesta competició cada dia m'he sentit millor. En la prova dels 50 m esquena, anava a totes, però no m'esperava assolir el títol estatal».

A més de guanyar el campionat d'Espanya, Mireia Pradell va tornar a establir un nou rècord de Catalunya de la distància. No en va, dissabte, en el relleu 4x50 m estils, ja havia rebaixat l'anterior plusmarca dels 50 m esquena, establerta per l'olímpica Nina Zivaneskaia. Ahir va millorar en més de quatre dècimes els 27 segons i 71 centèsimes d'abans d'ahir.

Per arrodonir la seva actuació en els campionats, Mireia Pradell va pujar al tercer graó del podi en els 4x100 m estils (4:09.85), amb les altres nedadores que integraven el quartet del CN Barcelona.



De l'ansietat a l'excepcionalitat

El debut en aquests estatals no va ser reeixit per a Mireia Pradell. «Divendres, vaig tenir un atac d'ansietat en la primera prova en què vaig competir, els 100 m estils, i vaig haver de retirar-me». Un fet que només li havia passat una altra vegada, quan era molt jove. Pradell va requerir el consell del seu entrenador, Jaume Morata, de la psicòloga del CN Barcelona Judit Tarracó, i de Laia Cadens, la seva tieta i una reputada especialista i aquell mateix matí, en la segona prova en què va participar, el relleu 4x50 m lliures, va iniciar la seva exhibició. «Sabia que estava en un moment de forma òptim, impressionant i al final ho he demostrat», assenyala la nedadora.

Mireia Pradell, que ja havia pujat quatre vegades al podi d'una prova dels estatals d'estiu o d'hivern entre el 2017 i el 2019, reflexiona que «no m'he marcat mai uns objectius concrets. Això sí, m'adono que cada any milloren les meves prestacions i voldria explorar fins on puc arribar». L'actuació que ha protagonitzat en aquest campionat la incita a «preparar-me a fons per a l'Open d'Espanya de la propera primavera, classificatori per als propers campionats d'Europa». «Ara veig més a prop que mai la possibilitat d'anar a un Europeu», conclou.