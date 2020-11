El Nàstic presenta les seves credencials amb un meritori triomf davant el Prat

El Gimnàstic de Manresa va tornar a sumar una victòria després d'imposar-se per un còmode 0-2 al camp del Prat. El conjunt manresà, dirigit per Adrià Talavera, va plantejar un partit molt seriós i gràcies a una efectiva primera meitat va poder encarrilar els tres punts al descans. Els jugadors bagencs van dominar de principi a fi davant del Prat. El jugador visitant Xavi Pérez va avançar l'equip escapolat a mitjan primera meitat. L'equip de casa no va saber reaccionar al gol i es va veure superat en tot moment.

Els manresans van ampliar les distàncies amb un gol just abans d'arribar al descans. L'autor del gol va ser Castillo. Amb aquest 0-2 es va arribar a la mitja part. A la represa,l'equip local va intentar pressionar per reduir distàncies i lluitar per endur-se algun punt, però es va topar amb una sòlida i contundent defensa bagenca. Els bagencs van mantenir l'avantatge fins al final per sumar tres punts que el deixen a la part alta de la classificació. La setmana vinent el Nàstic rebrà el Cornellà B.