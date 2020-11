«Al Nat's Sport podem haver perdut, per la pandèmia, el 45% dels ingressos d'enguany»

Els gimnasos van reobrir ahir després d'un mes de tancament, però amb un aforament del 30% i sense poder-se utilitzar els vestidors ni les dutxes. Malgrat això, l'acceptació de la gent ha estat molt bona. Ara bé, les diverses aturades i limitacions que hi ha hagut aquest any per culpa de la pandèmia, han afectat l'economia de les instal·lacions esportives; ha caigut el número d'usuaris i, sobretot, els ingresos.

Amb quina sensació es va reobrir ahir el Nat's Sport?

En un primer moment, amb una certa confusió, tenint en compte que els usuaris no poden utilitzar les dutxes i els vestidors. Això és un handicap important, sobretot per aquells que vénen a primera hora del matí i després van a treballar, sense tornar a passar per casa. Només tenim l'excepció dels que fan servir la piscina que si que poden passar per les dutxes externes, sense sabó, abans de canviar-se. Ahir, l'acceptació de la reobertura va ser gran tot i la limitació de l'aforament al 30%. Es nota que la gent en té ganes.

Amb el 30% d'aforament permès, quin número d'usuaris poden utilitzar les instal·lacions del Nat's Sport a la vegada?

No arriba a les 60 persones. Deu en cadascuna de les piscines, 20 més a la sala de fitness, i 10 i 6, respectivament, en les classes dirigides. En el nostre cas, la davallada més important ha estat en els cursets de grup de natació, però ja des de l'inici del curs. Si que mantenim les classes particulars.

La setmana passada, primer es va parlar que els gimnasos encara no podrien obrir aquest dilluns; després es va passar al 30 % de l'aforament.

Jo, el tema del 30% l'entenc i estic satisfet en poder reobrir així. El que no puc entendre és el cas dels vestidors i les dutxes. Jo almenys considero que aquesta és la part més important d'un gimnàs, sobretot higiènicament. Entre la gent que venia abans d'anar a treballar hi ha un degoteig de baixes. I fins a la quarta fase no es podran utilitzar els vestidors. Aquest és un gran problema per a nosaltres, sens dubte. Abans de tancar aquest cop, estàvem al 50 %, però amb vestidors.

La gent dels gimnasos, van tots a la una, està unida?

I tant. La majoria de la nostra zona formem part de l'Adecaf, la patronal catalana d'empreses de fitness. Ells són els que negocien amb el Govern català.

Els gimnasos, se senten discriminats com altres sectors, els de la restauració, la cultura, etc?

Ens trobem en la mateixa situació i no ho entenem. Segons els números de que disposem, només el 0,28% dels usuaris dels gimnasos s'infecta. Per això, no tenen explicació les restriccions.

I el fet del toc de queda, afecta?

Hem de tancar a les 9 del vespre, una hora i mitja abans del que teníem estipulat quan ens trobàvem en la normalitat. Per això, les classes dirigides de darrera hora les hem hagut de reorganitzar. Però la veritat, aquest no és un gran entrebanc.

Han rebut ajuts econòmics?

Primer es va parlar de 10 milions d'euros per a l'esport a Catalunya i després de 25 milions. De moment, però, encara no han explicat la manera de demanar les ajudes. Sigui com sigui, és una quantitat insuficient. Així, comptat alt per alt, toca a uns 2.000 euros per cada gimnàs. Tenim clar que podem haver perdut entre el 40 i el 45 % dels ingressos. No poder fer aquest curs les classes de natació en grup ens ha afectat molt. Pel que fa a baixes d'usuaris podem estar parlant del 25% menys.

Esperen recuperar usuaris?

En teoria, una bona part són recuperables. En el nostre cas, divendres inauguren un gimnàs municipal a Navarcles i pot ser competència, però per la pandèmia, quan es torni a una certa normalitat, jo penso que la gent tornarà als gimnasos com feia abans. Aquí el problema és que ja es parla d'un possible rebrot el mes de gener. Si és així, tornaria a ser un cop molt dur. Ara el que necessitem és fer passos endavant encara que sigui cada quinze dies i no enrere.

El Nat's Sport, ha hagut d'utilitzar els ERTO?

Tenim 32 treballadors i per a la seva protecció econòmica s'han acollit als ERTO. Ara mirarem que tots puguin treballar, encara que de moment sigui per menys hores.

Com funcionen les sol·licituds de cita prèvia?

En el cas del Nat's Sport es poden fer el dia abans o el mateix dia per hores posteriors a les 9 del matí. Són per una hora perquè així es pugui netejar després de cada sessió. Si algú vol fer esport més d'una hora, ho ha de demanar, però en tot cas, han de sortir i entrar.