El Barça fa un viatge a Kíev sense Messi

Ronald Koeman, entrenador del Barça, ha aconseguit el que bona part dels seus predecessors no van aconseguir: donar descans a Leo Messi, de manera que els blaugrana viatjaran a Kíev per enfrontar-se al Dinamo sense l'astre argentí, ni tampoc amb el migcampista holandès Frenkie de Jong. Després d'una mala ratxa de joc i de resultats, el tècnic blaugrana ha decidit que ha arribat el moment que alguns dels jugadors que porten acumulats més minuts parin i donar entrada a cames fresques davant les sis baixes per lesió que té. «Hem decidit no portar Messi i De Jong a Kíev perquè tenim lesions; la nostra situació a la Champions és relativament còmoda amb 9 punts, i és el moment de descansar», es va justificar l'entrenador holandés.

Sorprèn que l'argentí no viatgi, però hi ha prou jugadors en la nòmina de davanters que poden actuar en la seva posici; més complicat suposa entendre l'absència de De Jong. I és que l'holandès, que juga habitualment de migcampista, és dels pocs que poden actuar també en la posició de central, demarcació en la qual el Barça té només un jugador disponible (Clement Lenglet) i tres baixes (Piqué, Araújo i Umtiti). Per això, Koeman donarà pas a un central del filial, Óscar Mingueza, per jugar com a acompanyant del francès. A més d'aquestes tres baixes, el Barça tampoc podrà comptar amb Sergi Roberto, Sergio Busquets i Ansu Fati.

Després de tres victòries consecutives (Ferencvaros, Juventus i Dinamo de Kíev a casa), el partit d'avui pot suposar un gran pas cap a la classificació i com a primer de grup, davant d'un rival que ha sumat un punt en tres partits, pel que la seva exigència és gran.

Respecte als mals resultats a la lliga, Koeman defensa el sistema del seu equip: «es poden dir moltes coses, però no és un problema del sistema. En principi, utilitzem el 4-2-3-1, però tenim jugadors per jugar de moltes altres maneres. Sembla com si el Barça només pot jugar amb un 4-3-3, però depèn de les circumstàncies del partit. Cal deixar el tema del sistema», va assenyalar ahir.

El tècnic va tenir unes paraules sobre Piqué: «sabem que és una baixa molt important pel temps que porta aquí i pel que ha aportat. És dificilíssim, però cal acceptar-ho i veure com solucionem el tema», va afirmar Koeman, que va dir no saber quan de temps estarà el central català apartat dels terrenys de joc, «però sabem que no seran dues setmanes».



També baixes al Dinamo de Kíev

Els ucraïnesos tampoc tindran als seus millors jugadors disponibles, ja que reben el Barça minvats pel coronavirus, encara que amb menys baixes en l'onze titular que en el partit disputat fa tres setmanes al Camp Nou. A terres catalanes, han recuperat defensors titulars com el central Mykolenko i el lateral Karaváev, a més de migcampistes com Garmash i Shaparenko.Precisament, aquests dos futbolistes van ser els golejadors en la victòria del Dinamo de Kíev, dissabte a casa del modest Inhulets Petrove (0-2). Aquesta victòria va permetre reforçar el lideratge en el campionat al Dinamo de Kíev, més encara quan el segon classificat, el Xakhtar Donetsk, va empatar a casa contra l'Oleksandria (1-1). Això sí, el Dinamo de Kíev no va poder comptar amb deu jugadors per coronavirus, entre els quals figuren dos puntals com Serguei Sidorchuk i Víctor Tsigankov, que va marcar fa tres setmanes davant el conjunt blaugrana. Tampoc van poder saltar al camp el dissabte i, previsiblement, tampoc ho faran avui.