El Club Rítmica Manresa juvenil assoleix el sisè lloc a l'estatal de València

Dos equips del Club Rítmica Manresa han participat en els Campionat d'Espanya de gimnàstica rítmica de conjunts en les categories de base, celebrats a València, en concret en el Centre Colonial Sport.

La formació cadet, integrat per Jara March, Martina Leiva, Maria Ayerbe, Neus Calvés i Laia Sancho es va estrenar en competició estatal amb una actuació prou destacable, assolint la setzena posició entre 45 equips participants de diferents autonomies.

Les juvenils, més veteranes competint, amb Júlia Gracia, Clàudia Obiols, Marta Ferrer, Marta Richarte i Laura Garcia va classificar-se en un sobre-salient sisè lloc entre 30 equips en aquesta categoria. Aquest és el millor resultat en la curta història del Club Rítmica Manresa en uns Campionats d'Espanya.

La presidenta del club, Montse Dalmau, ha mostrar la seva satisfacció per la classificació dels dos equips: «estem molt orgullosos de com han actuat aquestes dues formacions, tenint en compte que no ho han tingut fàcil per entrenar donat que la seva instal·lació habitual per preparar-se ha estat darrerament tancada per es restriccions relacionades amb la pandèmia de la covid-19».

A València, el podi cadet va estar integrat per El Álamo Gimnasia Rítmica de Madrid, seguit per les murcianes del Club Cronos K Club Cronos C, plata i bronze respectivament. En la categoria juvenil, l' EDM Torrelavega de Cantàbria es va proclamar campió, seguit per les gimnastes madrilenyes del CEP Rítmica Vallecas, essent el bronze per al Club Batistana de Tenerife.