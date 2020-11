El Sala 5 vol allargar el somni de la Copa davant un Primera, el Peníscola

L'objectiu que s'havia traçat el Sala 5 Martorell per a la Copa del Rei aquesta temporada, poder rebre al seu pavelló un equip de Primera Divisió, es farà realitat aquesta tarda (19 h) quan els martorellencs tindran la visita del Peníscola, un conjunt assentat les darreres temporades a la màxima categoria, en la quarta ronda de la competició del KO que es jugarà, com les anteriors eliminatòries disputades, a partit únic.

Els castellonencs arriben a Martorell després d'haver empatat, a casa, dissabte , davant el líder de la Primera Divisió, el Llevant, a tres gols. El Peníscola ocupa una meritòria cinquena posició. Es dona el cas que enguany, el Peníscola s'està caracteritzat per ser un equip que empata amb facilitat. Així, dels onze partits que ha disputat, n'ha igualat fins a sis, amb tres victòries i dues derrotes.

El Sala 5 Martorell, que vol allargar el seu somni de la Copa del Rei, ve de perdre el segon compromís seguit a la lliga, a casa de l'Hospitalet Bellsport, que és qui lidera, imbatut, el subgrup 3A de la Segona Divisió B (4-3); en l'anterior jornada, els del Baix Nord també havien cedit, a Martorell, davant el Cerdanyola (5-6). Després de jugades quatre jornades (el Sala 5 té un partit pendent amb l'Eivissa) , l'equip ha sumat quatre punts i és cinquè.

A la Copa del Rei, els de Víctor González han eliminat a tres equips, dos de Segona B en les dues primeres eliminatòries, el Manresa FS al Pujolet (4-7) i el Barceloneta com a local (4-2, després d'una emotiva pròrroga). La setmana passada, el botxí va ser el Ciudad de Móstoles, conjunt que milita a Segona Divisió (6-3).

Com els dos darrers, l'enfrontament d'avui es jugarà sense públic al pavelló municipal de Martorell. Per compensar aquesta restricció per la pandèmica, el Sala 5 Martorell oferirà el partit en directe per streaming a través de les xarxes socials de l'entitat.