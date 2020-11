Els actors secundaris classifiquen el Barça per als vuitens de final

Un Barça inèdit va classificar-se pels vuitens de final de la Champions. Els blaugrana van golejar, a la segona part, el Dinamo de Kíev a domicili. A més a més dels vuit jugadors que ja no van viatjar a Kíev (Messi, De Jong, Sergi Roberto, Busquets, Umtiti, Piqué, Ansu Fati i Aráujo), Koeman va deixar a la banqueta a Griezmann i Dembélé, entre altres. En canvi, va donar pas al central del filial Mingueza i altres jugadors fins ara defenestrats com Junior, Aleñá i fins i tot Trincao i Braithwaite, amb pocs minuts.

El Barça, que ahir vestia de negre, es va trobar, d'entrada, amb un Dínamo de Kíev que es replegava i intentava sortir, corrent, al contracop. Coutinho va intentar agafar la responsabilitat de desequilibrar en les accions d'atac. Els de Koeman portaven el pes del partit; van fer un primer quart d'hora correcte però amb poca profunditat malgrat el domini.

Al minut 19, els locals van tenir una doble ocasió però els xuts dels seus davanters no van superar un nuvol de jugadors blaugranes dins de l'àrea. En l'acció següent, Junior va fer una centrada al segon pal que Mykolenko va rebutjar des del segon pal. El Barça aconseguia possessions llargues; el domini no era abassegador però l'equip tenia el partit controlat. Només faltava una mica més de desequilibri.

Coutinho ho va provar des de lluny amb un xut enroscat que va anar a fora per ben poc (min 27). Al minut 33 va caure dins de l'àrea Trincao i el portuguès va demanar penal, travat entre dos jugadors del Dinamo de Kíev, però va semblar que hi posava més pa que formatge. Al 36, xut llunyà de Trincao, però massa tou a les mans del porter Bushchan. Es va arribar al descans amb clar domini blaugrana, però sense claredat a la zona decisiva del camp; i només algun ensurt puntual a l'àrea defensada per Ter Stegem. No faltava actitud, però si aptitud.

Ter Stegen va haver d'intervenir en una de les primeres jugades del segon temps per resoldre una errada de Lenglet; va ser un xut dur de Verbic que el porter del Barça va aturar en dos temps. Al minut 48, possible penal de Lenglet sobre Verbic que el col·legiat no va xiular.



Primer gol blaugrana

Al minut 52, combinació del Barça a la frontal, Trincao va cedir a Braithwaite, el danès va trepitjar àrea però va aparèixer per la seva dreta Dest com una bala, va treure la pilota al seu company i va definir amb un xut creuat, ras i ajustat al pal llarg, per fer el primer gol del partit en la que era l'estrena golejadora del lateral. Sis minuts després, córner llançat al primer pal, Mingueza va pentinar la pilota perquè Braithwaite, totalment sol al segon pal, anotés per segon cop pel Barça.

Amb el 2 a 0, el conjunt blaugrana va baixar la pressió i el Dinamo de Kíev va intentar jugar en camp contrari. Al minut 64, Carlos de Pena va xutar a fora, tot i trobar-se totalment sol dins de l'àrea. Koeman va moure la banqueta amb tres canvis de cop que van deixar Mingueza i Junior com a centrals i Aleñá i Riqui Puig en el doble pivot. Al minut 70, el local Popov va empènyer Braithwaite quan aquest intentava fer un cop de cap; l'àrbitre va castigar l'acció amb penal, que el propi Braithwaite va convertir en el 0 a 3. Amb el marcador tant clar, Koeman també va donar minuts a Matheus Fernández. Riqui Puig va perdonar el quart al minut 77. Encara hi va haver temps pel debut d'un altre blaugrana, Konrad.

Pràcticament amb el temps exhaurit, el francès Griezmann va culminar amb el quart gol una bona combinació de conjunt de l'equip blaugrana amb Jordi Alba i Riqui Puig de protagonistes.