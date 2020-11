Mor Diego Maradona als 60 anys

Diego Armando Maradona ha mort aquest dimecres als 60 anys d'un infart a la seva residència de la urbanització privada de Tigre, a les rodalies de Buenos Aires, a l'Argentina, segons recull la premsa del país sud-americà, que ha confirmat el decés a través de l'agent i amic del jugador Matía Morla. El 'pelusa', com se'l coneixia popularment, residia en aquesta casa des de fa dues setmanes, on es va instal·lar un cop el van donar d'alta el 3 de novembre d'un centre hospitalari després de ser operat d'urgència d'un hematoma subdural crònic. El president argentí, Alberto Fernández, ha decretat tres dies de dol nacional.



Maradona va jugar al Futbol Club Barcelona del 1982 al 1984. El va fitxar Josep Lluís Núñez per mil milions de pessetes. Després del club barceloní, el crac argentí va fer carrera al Nàpols italià, equip amb el qual va aconseguir diversos títols. A l'Argentina se'l venerava com a figura de referència dins i fora de l'esport, després que guiés la selecció del país fins al títol de campiona del món el 1986 a Mèxic.





El Barça expressa el seu condol

Gracias por todo, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020

, addiccions que van començar durant l'etapa de l'argentí com a futbolista i que el van acompanyar fins al final dels seus dies.El FC Barcelona, club en el qual va militar Maradona entre 1982 i 1984, ha expressat "el seu més sentit condol" per la mort del jugador argentí.L'entitat blaugrana, que ha qualificat Maradona, d'icona del futbol mundial, ha posat un crespó negre a les seves xarxes socials i ha compartit una foto al Twitter del jugador amb la llegenda Maradona (1960-2020) i el títol: "Gràcies per tot Diego".Maradona va jugar dues temporades al Barcelona (1982-84), però dos problemes físics: una hepatitis que el va mantenir quatre mesos de baixa en el seu primer curs; i una greu lesió per una entrada de Goikoetxea, en el segon; li van impedir oferir la seva millor versió com a blaugrana.