El Sala 5 fa la gesta d'eliminar un Primera a la Copa del Rei

El Sala 5 Martorell té en la Copa del Rei la seva competició talismà. Ahir, contra pronòstic, va eliminar el Peníscola, equip de Primera Divisió, a la quarta ronda (setzens de final). Els martorellencs van fer el més difícil, superar el seu rival al darrer alè després de remuntar un 0 a 2 en contra (4-3). El Sala 5 arribava a aquest enfrontament després d'eliminar dos equips de la seva categoria, la Segona B, el Manresa FS (4-7) i el Barceloneta (4-2), i a un Segona com el Ciudad de Móstoles (6-3).

Els martorellencs s'enfrontaven ahir a un equip dirigit per Manel Collado 'Manolín', exjugador del Miró Martorell fa ja uns anys. Els castellonencs van tenir una primera ocasió molt aviat, però la pilota va anar al pal. No va tardar el Peníscola a obrir el marcador; Miguel Fernández va quedar sol davant el porter local Álex Delgado i el va batre per baix (min 5). Amb el 0 a 1 van passar diversos minuts d'un cert equilibri en el joc i amb poques ocasions clares de gol d'uns i altres. Això fins que al minut 9, Paniagua va fer el segon pels visitants amb un xut llunyà creuat amb la cama esquerra. La defensa del Peníscola concedia poques opcions en atac malgrat els reiterats intents del Sala 5 Martorell. Però quan quedava menys d'un minut pel descans, Ramon va retallar la diferència (1-2).

Només havien passat tres minuts de la represa quan el Sala 5 Martorell va empatar el partit a dos amb un gol de Fouad. La teòrica superioritat del Peníscola no quedava reflectida en el lluminós I en una acció individual, Malik va fer un golàs per avançar els martorellenc. Entre el darrer minut del primer temps i els quatre primers del segon, els locals van donar la volta al marcador (3-2).

El Peníscola jugava incòmode davant un Sala 5 molt motivat. Rumbo va finalitzar en gol un contracop al minut 27 (3-3). Els minuts passaven i l'intercanvi de cops se succeïen però sense gols. Quan quedaven tres minuts, els castellonencs van jugar amb porter-jugador. I a sis segons pel final, Rusi va recuperar una pilota i va marcar a porteria buida, consumant la sorpresa.

Sala5 Martorell: Álex Delgado, Malik, Fouad, Coca y Ramon -cinc inicial- Husse, Pablo Robert, Rusi, Oussama, Pau Albacete i Toni Sánchez.

Peníscola Globeenergy FS: Mati, Igor, Walex, Rumbo y Luciano -cinco inicial- Pani, Plaza, Rubén, David, Miguel Fernández, Bruno Gomes, Rahali y Saladié.

Gols: 0-1 Miguel Fernández (5'), 0-2 Pani (9'), 1-2 Coca (19'); 2-2 Fouad (23'), 3-2 Malik (25'), 3-3 Iván Rumbo (27'), 4-3 Rusi (39').