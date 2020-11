Reconeixement a una vida pel judo

Deu anys després de la seva darrera graduació, el manresà Maurici Casasayas Botines ha estat distingit amb el cinturó negre 8è Dan de judo (tot i que el color del cenyidor és blanc i vermell), un reconeixement que només uns quants escollits aconsegueixen al llarg de la seva vida (a Catalunya n´hi han quatre). El Dan és la denominació d´una part del sistema de jerarquia dels judokes i mestres en les arts marcials en general i en particular en el judo; el caràcter Dan significa pas, graó, nivell. El màxim que es concedeix és el 10è Dan, això sí, amb el pas dels anys, i amb una acumulació de mèrits molt alta pel que és molt difícil d´aconseguir tant a Espanya (no n´hi ha cap en aquest moment) com també a escala internacional.

Maurici Casasayas ha mostrat la seva satisfacció per aquesta distinció federativa «en el meu cas, és el reconeixement a un projecte que vam iniciar fa 31 anys, quan el setembre del 1989 vaig obrir Esport7 amb el Carles Torra. Érem uns 300 practicants i actualment, a la nostra zona, en som més de mil, sense dubte on més judo es practica de Catalunya. Aquest grau m´ha fet molta il·lusió però el 1r i el 6è Dan també van ser molt importants per a mi perquè és quan canvies el color del cinturó. A partir del 6è, normalment, ja et donen el nou Dan més mèrits en la formació i no per la competició; per això, ja no es fan exàmens».

Casasayas fa de professor a Esport7, a alumnes de 9 a 12 anys; també dona suport tècnic, aconsella als pares. Això conjuntament amb el seu fill Maurici Casasayas Soler que és qui porta la part organitzativa del gimnàs. «Pràcticament ja hem fet el traspàs amb el meu fill, però dono un cop de mà en tot el que puc; estic a punt de jubilar-me, només administrativament». Per aconseguir cadascun dels graus han de passar uns anys concrets i has de tenir una edat mínima i, lògicament, haver fet uns mèrits. En el cas del 8è Dan s´ha de tenir 60 anys i haver passat deu anys des de la concessió de l´anterior Dan. Maurici Casasayas Botines té 64 anys i, en el seu cas, en el seu currículum dels darrers anys, hi consta tota l´activitat a Esport7, les col·laboracions a la Federació Catalana, en seminaris, en la formació de cinturons negres i com a professor del grau superior de tècnic de judo.

Segons Casasayas, arribar al 9è Dan no és ara mateix «una obsessió; si d´aquí a deu anys arriba i he fet els mèrits, benvingut». Actualment, per darrera de Maurici Casasayas hi ha un altre manresà, David Roca, que té el 7è Dan i, amb el 5è Dan, relacionats a casa nostra, hi ha Maurici Casasayas Soler (està pendent de l´examen de 6è Dan el gener), Josep Perau, Carles Perpiñan, Wolfgang Simon i Laia Fernández.

La Federació Espanyola de judo és qui atorga els graus, amb l´aval en aquest cas de la Federació Catalana i el vistiplau de la Federació Internacional.

Maurici Casasayas Bonites es va iniciar com a judoka a Judo Manresa el 1969, al carrer Flor de Maig. Poc després, amb 17 anys, ja va agafar alguna responsabilitat en l´ensenyament d´aquest esport «i ben aviat vaig veure que el judo m´omplia i que m´hi volia dedicar, malgrat que la família no ho veia amb massa bons ulls perquè tenia altres possibilitats de feina» explica Casasayas. El 1980, el Judo Manresa va passar al carrer del Cos i entre el 1989 i 1990 va tancar.

El setembre del 1989 naixia Esport7, fundat pel propi Maurici Casasayas i Carles Torra, instal·lant-se al carrer Flor de Lis, on és el gimnàs en l´actualitat. «Ben aviat vam posar en marxa el Centre de Tecnificació, que ha tingut una molt bona evolució fins ara, destacant el moment que ens van cedir un espai al pavelló vell del Congost, que compartim amb l´Egiba. En aquest tema sempre hi ha hagut molt bona relació amb el Judo Moià i, en especial, amb el David Roca, un alumne meu des de ben petit», diu Casasayas, afegint que «ara és una satisfacció que el meu fill continuï amb l´ensenyament del judo. Ell té un gran bagatge com a competidor i sap transmetre els seus coneixements als judokes; té empatia».