El Barça busca la cara de la Champions contra l'Osasuna

El FC Barcelona rep aquest diumenge l´Osasuna al Camp Nou (14.00 h) en l´onzena jornada de la Lliga Santander, competició en què els blaugranes desitgen mostrar la seva cara de Champions per tornar a la ruta del triomf, mentre que els navarresos també busquen una victòria que se´ls resisteix. La victòria per 5-2 sobre el Betis en l´últim duel de la Lliga al Camp Nou marca, sense cap mena de dubte, el camí a seguir a un Barça que ve de perdre un duel clau contra l´Atlètic de Madrid, al Wanda Metropolitano (1-0), que els va allunyar de la zona alta.

De fet, el Barça suma els mateixos 11 punts que l´Osasuna, tot i que els segons han jugat un partit més. Tretzè contra catorzè, una posició difícil de pronosticar per als de Koeman després de sumar tres derrotes i dos empats en vuit jornades. L´equip que dirigeix l´holandès està a urgències, i mai millor dit, per les lesions i baixes que hi ha entre els jugadors ara mateix. El Barça perd de llarga durada Ansu Fati, Gerard Piqué i Sergi Roberto, i encara té les baixes de Samuel Umtiti i Ronald Araujo, tot i que tornarà Sergio Busquets, que ja s´ha recuperat del seu esquinç lleu de genoll i que ha estat convocat per al partit d´avui. El Barça se centra en la seva cara europea, en el seu ple a la Campions. Dimarts, van golejar el Dinamo de Kíev a domicili (0-4) malgrat el descans que el tècnic va donar a Messi i De Jong.