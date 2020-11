El Cadí la Seu s'imposa al Campus Promete i trenca la mala dinàmica

El Cadí la Seu va sumar la cinquena victòria del curs després d´un partit molt intens davant del Campus Promete. En el primer període ambdós equips van estar molt forts i després d´alternances en el marcador es va arribar al final del quart amb empat a 16 punts. En el segon període el Cadí es va escapar en el marcador amb un parcial de 6-0 però les visitants van reaccionar i van tornar a posar-se dins del partit. Al descans el Cadí la Seu dominava per tres punts, 40-37. A la represa l´equip de Bernat Canut va ajustar la defensa i va poder escapar-se amb un bon avantatge per encarar amb garanties el darrer quart, 59-51. El Campus Promete va pressionar en els darrers compassos però es van topar amb un Cadí la Seu amb les coses molt clares i que va saber mantenir les distàncies per acabar guanyant. Resimont va ser la màxima anotadora del conjunt local amb 12 punts.