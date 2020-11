«He suportat la pressió com ningú, crec que m'ho mereixo»

Es diu que un dia els tutors de l'escola van trucar als pares de Joan Mir (Palma de Mallorca, 1 de setembre de 1997), Joan Mir i Ana Mayrata, per explicar-los que estaven una mica preocupats perquè el seu fill patia «dèficit d'atenció». Evidentment, els pares del nou bicampió, llavors ni tan sols un projecte, ja que no estava (encara) boig per les motos, es van preocupar seriosament i van posar-ho tot de la seva part per ajudar el noi. Però no es tractava, en realitat, de «dèficit d'atenció» sinó que al Joan no li agradaven «gens» els estudis. Molt aviat van descobrir que, quan el jove va trobar un tema que sí que li interessava, les motos i les curses, era capaç de convertir-se en un dels millors del món, en el que l'apassionava.

És cert que vostè mai va demanar una moto als Reis?

A veure, sí, és cert que mai n'he demanat una als Reis Mags, com llegeixo normalment en les entrevistes dels meus companys de graella, però, jo de petit, ja anava pel jardí de casa i per les places de Palma amb una minimoto xinesa. Però sí, jugava amb la moto com podia jugar a qualsevol altre esport, ja que m'encantaven gairebé tots.

Què queda d'aquell nen?

Espero que la millor part de qualsevol nen feliç, perquè ho era, tot i que no m'agradava gaire l'escola. I, evidentment, queda la il·lusió, una de les coses més boniques dels nens i, per què no reconèixer-ho, també dels adults. Queden les ganes, la passió per continuar fent bé el que ja s'ha convertit, gràcies a tots els que m'han ajudat, en la meva professió: córrer amb moto. Crec que m'assemblo molt a aquell nen.

Quan al matí es mira al mirall per pentinar-se, quin noi reconeix?

Bé, veig un tio molt feliç des que vaig trobar el camí, des que vam aconseguir que el sacrifici dels meus pares, especialment del pare, i el meu dur esforç per sobreviure en les categories inferiors, brillar en els campionats de promoció, em donessin l'oportunitat de demostrar que servia per això. Amb els temps que corren, em sento un privilegiat, que viu amb passió la seva professió, per dura que sigui pel que fa a sacrificis, entrenaments i riscos a assumir. Els meus pares es van sacrificar perquè pogués complir els meus somnis. Estic encantat de viure el moment que m'ha tocat, però li diré una cosa: m'ho he treballat molt, molt. Visc per les motos.

Tant com es va esforçar el seu pare per poder finançar els seus inicis en els circuits, oi?

És evident que els meus pares van estar sempre al meu costat en el moment que jo vaig dir que volia ser pilot, que anava a ser campió. La meva mare, és clar, suposo que com totes les mares, s'esforçava perquè no deixés els estudis, insistint, i el meu pare traient hores d'on no les tenia, arribant a casa a les deu i onze de la nit per poder pagar-me la moto, els pneumàtics, la gasolina i més d'un viatge, és clar. En aquest sentit, si d'alguna cosa estic orgullós, i ells també, és clar, és d'haver-los pogut recompensar, en tan poc temps, perquè només fa cinc anys i ja tinc dos fantàstics títols mundials de motociclisme.

Suposo que aquestes abraçades al circuit de Xest devien ser molt importants?

Meravelloses. Vaig preferir no veure'ls al llarg del cap de setmana. Aquesta vegada, contràriament al títol de Moto3 del 2017, sabia que eren al circuit, però no em volia distreure i, sí, va ser una trobada increïble, molt, molt bonic i, és clar, on et venen al cap, de sobte, molts records, durs i també, si, és clar, també, molt bonics per tot el viscut.

Exliqui-me'n només un.

Doncs, per exemple, aquell comentari que el pare em feia quan tornava, ja de nit, a casa després de treballar molt dur per pagar-me les curses. Recordo que em deia «jo t'estic pagant la universitat». I el que m'estava pagant eren les curses. «Així que tu has de complir la teva part: guanya». I, sí, tots dos vam complir la nostra part. I la mare ens donava suport.

No deixa de ser increïble: 23 anys, cinc al Mundial i ja és campió del món de MotoGP, el premi més important. Què li queda ara per aconseguir? Vol marcar una època, per dir una cosa?

Bé, anem per parts. El primer que penso, ara, és que no pari la festa. És a dir, gaudim d'aquest moment, que em sembla únic. Després, això de marcar una època no s'estudia, no es planteja, no es dissenya, surt, sorgeix, apareix. Jo el que vull és mantenir-me molts anys entre els millors de MotoGP, seguir aprenent d'ells i, sobretot, buscar i trobar la motivació que, per exemple, tenen i mantenen 'Vale' (Valentino Rossi) i Marc (Márquez), que són els millors i els que més han guanyat.

El 2017, em va explicar el retrat robot del pilot ideal i tenia una miqueta de cada un dels millors que vostè admirava.

Bé, jo crec que ara ja soc Joan Mir, vull dir que, en efecte, quan comences et fixes en els millors, però m'agradaria ser Joan Mir i no la meitat de cada un d'ells. Mai arribaré a la saviesa de 'Vale', però alguna cosa tinc; l'empenta i la bogeria que treu sempre el Marc, també la trec jo sovint; no em falten, no, les mans prodigioses de Lorenzo ... però prefereixo ser Joan Mir, un pilot complet.

Era l'any, no?, no es podia fallar, tot estava de cara.

Era l'any, sí, no podíem fallar, hauria estat imperdonable perdre l'oportunitat de guanyar el gran títol. I no només perquè no hi era el Marc, que ha arrasat les últimes temporades, sinó perquè quan, en l'esport d'elit, se't presenta una oportunitat així, idèntica a la del 2017, on sí, llavors, vam apallissar, no pots malgastar-la. Era la primera vegada que repetia moto i equip al Mundial i, per tant, ho tenia tot a punt per intentar-ho. He suportat la pressió com ningú i he estat regular. Crec que m'ho mereixo. Tampoc em molesta gaire que diguin que he guanyat perquè no hi és el Marc, perquè crec que la gent que diu això sap molt poc de motos. Es comencen a dir noms i es veu: Marc Márquez, en el seu primer any, no un, es van lesionar dos: Lorenzo i Pedrosa. Va guanyar ell, amb un mèrit enorme. Qui guanya un títol és perquè ho gestiona millor tot que els seus rivals. I han guanyat i ja està.

I, a més, va guanyar un gran premi que se li resistia.

Formava part dels deures a complir. Mai va ser una obsessió, però era evident que tot quedaria més rodó si aconseguia guanyar algun GP. Pot ser que no hagi estat el més ràpid, però sí el més regular en un any que, això, tenia premi. I gros.