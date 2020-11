L'Igualada Rigat HC deixa escapar una gran oportunitat

L´Igualada Rigat va competir de valent però no va poder puntuar en el seu enfrontament davant del CP Taradell. El conjunt igualadí va lluitar fins el darrer moment però va encaixar una nova derrota que els deixa en l´última posició amb dos partits menys.

El conjunt visitant va començar millor i ja en el minut 3, Albert Benito va obrir la llauna en el marcador. Els igualadins no van perdre mai la cara al partit i van començar a millorar a mesura que avançaven els minuts. Marc Palau al minut 16 va empatar el marcador. A quatre minuts per arribar al descans els visitant van posar-se de nou per davant en el marcador però els jugadors de les Comes no van abaixar els braços i Roger Bars de penal, va empatar just abans d´arribar al descans, 2-2.

A la represa ambdós equips van tenir moltes alternances amb múltiples arribades i llançaments a porteria. Marc Soler va tornar a donar avantatge al Taradell al minut 34 de la segona meitat. Bernat Yeste tant sols quinze segons després, va posar les taules de nou a l´electrònic quan quedaven setze minuts del final.

Qualsevol dels dos equips va tenir oportunitats per marcar i endur-se els tres punts però van ser els visitants quan a falta de cinc minuts gràcies a Eduard Genís van aconseguir marcar el gol de la victòria i endur-se els tres punts cap a Taradell.