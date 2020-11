Un manresà al llindar de la Copa del Món

No juga en un equip professional, sinó en el de la seva ciutat, el Manresa FS, a Segona B, la tercera categoria estatal. Compagina la passió pel futbol sala amb la professió d´administratiu, però és a les portes d´una cita mundialista.

Asis Boukhress, de 27 anys, ha estat convocat pel seleccionador del Marroc, el combinat que ha conquerit les dues darreres edicions de la Copa d´Àfrica, per a la segona estada de preparació prèvia al Mundial de Lituània del proper setembre. El manresà, tot i ser l´únic jugador amateur de la preselecció, desitja representar el seu país d´origen a la fase final d´un campionat del Món.

L´ala dretà és assidu a les convocatòries del seleccionador marroquí, Hicham Dguig, des de juny del 2019, després que un observador de l´equip nacional el descobrís en un partit de lliga que el Manresa FS va disputar a Canet l´últim dissabte d´abril. Els bagencs van golejar els maresmencs (1 a 6) i Asis va signar els tres primers gols dels blanc-i-vermells.

Durant el segon semestre del 2019, Asis Boukhress va prendre part en les set estades que l´equip estatal marroquí va fer per preparar la Copa d´Àfrica i per determinar els quinze jugadors que el conformarien. El manresà va ser un dels dos darrers jugadors descartats per Hicham Dguig. «Em vaig sentir molt còmode des de la primera convocatòria, durant la qual vam jugar dos amistosos contra dos equips de la Primera Divisió marroquina, una competició professional, i vaig marcar en tots dos», exposa Boukhress.

«El desembre, en descartar-me, el seleccionador va argumentar que havia optat per donar continuïtat al bloc que va guanyar la Copa d´Àfrica del 2018, tot i que tenia molts dubtes, doncs el meu joc li agradava. A més, em va animar a progressar per optar a ser al combinat que ha de disputar el mundial, enguany», especifica.

La selecció marroquina va revalidar, el gener passat, el títol de la Copa d´Àfrica amb 13 dels 15 jugadors que la van conquerir el 2018. Les úniques novetats a l´equip van ser un porter i l´ala Hamza Maimón Amessaud (Palma Futsal). Els lleons de l´Atles van golejar Egipte a la final (5 a 0). Asis Boukhress especifica que «la selecció està formada per un bloc compacte amb les jerarquies i els rols molt definits». «Som un equip en progressió i podem ser la revelació del proper mundial», conclou el jugador manresà.

L´esclat de la crisi sanitària va propiciar un parèntesi en l´activitat de l´equip nacional marroquí. La primera convocatòria per preparar la Copa del Món es va produir a finals d´octubre. A la segona, Hicham Dguig ja hi ha inclòs Asis Boukhress. «Vaig rebre una trucada del seleccionador el dijous, 19 de novembre. Em va explicitar que volia que formés part del grup de 15 jugadors i 3 porters que es prepararan al Complex Mohamed VI de futbol de Rabat entre el 4 i el 10 de desembre».

Durant aquests dies, l´equip marroquí farà sis sessions preparatòries i jugarà dos amistosos contra Romania, una selecció habitual als quarts de final de les cites mundialistes. «Crec que els deu gols que he marcat amb el Manresa FS en quatre partits de lliga han estat la clau de la convocatòria», assenyala Boukhress.

El manresà encara aquesta nova cita «amb l´anhel de demostrar que puc ser útil a la Copa del Món. Sóc conscient que és difícil, ja que a la meva posició hi ha jugadors de molta qualitat. Tots els integrants de la selecció són professionals, ja sigui al Marroc, a França, a Itàlia o a Espanya. Però no renuncio a l´honor de representar el meu país al mundial».

El primer objectiu del manresà és guanyar-se, amb l´argument dels seus gols, ser a la propera convocatòria de la selecció, el març del 2021, quan el combinat africà ha previst jugar un amistós contra la selecció Argentina, l´actual campiona del món.