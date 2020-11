El Manresa FS sap patir per vèncer la Penya Esplugues

El Manresa FS va obtenir la victòria davant del Penya Esplugues després d´un partit molt disputat. El conjunt bagenc va anar sempre per davant en el marcador però va acabar patint enfront d´un rival amb molta experiència.

Els visitants van sortir amb una defensa molt alta per intentar incomodar la creació dels locals. Corvo però, amb un gran xut exterior, va aprofitar la primera ocasió per posar per davant als manresans. Tres minuts més tard, Eric Castillo en una gran acció individal donava més avantatage al Manresa FS. Tot i l´efectivitat de cara a porteria, els homes de Sito Rivero no estaven disputant un bon enfrontament. El Penya Esplugues va retallar distàncies a mitjans de la primera meitat però de nou Eric Castillo donava tranquilitat als bagenc amb el 3-1 just abans del descans.

A la represa el partit va embogir. El visitant Patri va empatar amb dos gols consecutius en els primers minuts, 3-3. Corvo va ampliar distàncies amb un gol de penal i Pep quatre minuts més tard posava el 5-3 al minut 28. Alejandro va retallar distàncies d epenal però Josan en una gran acció individual posava el 6-4. L´entrenador visitant va sortir amb el sistema de porter jugador i van aconseguir reduir distàncies, 6-5. Amb l´equip visitant bolcat a l´atac, el Manresa FS va patir de valent per defensar la porteria i Asis i Corvo en el darrer minut van sentenciar i arrodonir el marcador final.