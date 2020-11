El Barça es regala tranquil·litat

El Barça dels brots verds de dimarts a Kíev va tenir ahir continuïtat al Camp Nou. Contra l´últim rival a casa de la temporada passada, el que hi va vèncer el dia que el Madrid es coronava com a campió de lliga, l´equip de Koeman va demostrar que, tot i que no s´ha de parlar encara d´estabilitat, pot haver fet un clic en el seu rendiment. Va aprofitar el dia del 121è aniversari del club per regalar-se una victòria balsàmica i necessària, ja que només tenia 11 punts de 24 jugats a la competició, en un duel que passarà al record per l´homenatge de Messi a Maradona quan va marcar el quart gol del partit.

A més, els blaugrana van obtenir bones notícies, com ara la confirmació que Mingueza ja és un central per al primer equip i que Griezmann sembla que s´ha tret un pes de sobre amb les declaracions que va fer a Movistar. Ahir tot va fluir molt més que altres dies i van arribar quatre gols com podien haver estat més.

Una de les claus va ser la posició de Braithwaite. El danès segurament no té la qualitat tècnica per ser el davanter titular del primer equip, però fixa els centrals i allibera Messi, Griezmann i Coutinho perquè aquests s´intercanviïn les posicions. Després d´una bona mitja hora inicial, va obrir el marcador en empènyer a la xarxa una acció confusa entre Jordi Alba, rematada de Coutinho i doble parada estèril d´Herrera.

L´Osasuna, que va perdre Jony, l´home que havia de tapar Dest, va jugar amb tres centrals però va voler seguir pressionant, però a tres minuts per al descans va arribar el gol de Griezmann en una gran volea des de fora de l´àrea després d´un rebuig de Moncayola. El francès és un altre i ara somriu.

Al descans va entrar Busquets per un Pedri encara verd de mig centre i, tot i alguna parada a l´inici de Ter Stegen, l´equip local va tornar a posar fil a l´agulla, en concret un Griezmann pressionant que va tornar a recuperar una pilota decisiva per una errada d´Oier. La va passar a Messi i aquest a Braithwaite, que va estar lent. Però el refús de Moncayola va tornar a caure en el francès, que va donar el gol fet a Coutinho.

El punt negatiu del dia va ser la lesió de Lenglet, que va haver d´abandonar el camp però que sembla que no té res greu. Un parell d´errades van propiciar un pal de Roberto Torres, però faltava el quart. Va avisar Dembélé, amb un gol anul·lat per fora de joc de Trincao en l´inici de l´acció. Però Messi guardava una sorpresa. Va marcar el quart des de fora de l´àrea, es va treure la camiseta i en va mostrar una de Newell´s Old Boys, la del seu equip d´origen i també la que es va vestir durant 5 partits Maradona el 1993, amb el número 10. El cercle quedava tancat.