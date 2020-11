Un campió cubà per impulsar el beisbol manresà

El BC Manresa Drac´s va certificar dissabte la incorporació al seu staff tècnic d´un campió de la segona lliga més important del món, el cubà Daniel Pérez García. El nou entrenador del primer equip de l´entitat i probablement de la formació sub-14, va guanyar les Series Nacionales de Cuba el 2010, com a jugador de l´històric Industriales de l´Havana, al costat d´alguns dels millors jugadors cubans de tots els temps. «Vaig tenir l´honor de competir al costat de Juan Padilla, Lázaro Vargas i Ja-vier Méndez, a les ordres del prestigiós tècnic Germán Mesa», rememora Daniel Pérez García. Va ser l´últim títol de los azules, el club més llorejat del beisbol cubà.

Daniel Pérez García va aterrar a Catalunya el diumenge 17 de novembre del 2019 per establir-se a Manresa, on resideix des d´aleshores. «Soc nét de refugiats espanyols de la Guerra Civil que es van establir a Cuba. Des del 2011, amb la família, volíem emigrar per trobar nous horitzons a l´Estat espanyol. Per raons burocràtiques, això no va ser possible fins fa un any, gràcies a l´ajuda d´una parella manresana, la Mercedes, d´origen cubà, i el Miguel».

Llicenciat en Cultura Física i Esports i tècnic superior en Economia, Daniel Pérez García, de 42 anys, es va especialitzar des dels 5 anys en estudis vinculats al món de l´esport. «És habitual al meu país cursar des d´aquesta edat matèries específiques, a més de les generalistes», puntualitza el tècnic illenc.

Als deu anys va abandonar la pràctica del motocròs i del bàsquet i va optar pel beisbol. Després de palesar el seu potencial a l´anomenada Lliga de Desenvolupament amb els filials de Metropolitanos i Industriales, dos dels millors equips de l´Havana, va jugar sis temporades a la màxima categoria del beisbol del seu país, les Series Nacionales, amb ambdues formacions. La consecució del títol de lliga amb Industriales va marcar el moment àlgid de la seva carrera esportiva.

«Durant aquest últim any, he fet les gestions necessàries per convalidar els meus estudis, uns tràmits que encara no han conclòs. La meva muller, que és metge intensivista ja ho ha aconseguit i treballa a la Clínica Tres Torres i en un centre adscrit a l´Hospital de Bellvitge».

El campió cubà es va sorprendre quan el marit d´una metgessa d´origen dominicà de Viladecans li va explicar que a Catalunya es practica el beisbol i el softbol. «Llavors, vaig començar a buscar informació a través d´Internet i vaig descobrir el camp de beisbol de la ciutat. Hi vaig anar en diverses ocasions, però no hi havia mai ningú». Finalment, Daniel Pérez García va poder contactar amb el director esportiu del BC Manresa Drac´s, Carles Fernández, i dissabte, després de dirigir el seu primer entrenament, es va comprometre a transmetre els seus coneixements als jugadors de l´entitat.

Carles Fernández, màxim responsable tècnic del BC Manresa Drac´s, conjuntament amb Ferran Thomen i el dominicà Kerson Trinidad, considera que «tenir al club un tècnic amb el seu bagatge i les millores que s´han fet al camp poden impulsar de nou la pràctica del beisbol a Manresa i posar les bases d´una futura estructura professional que garanteixi el futur del club».

Després d´un exercici inhàbil a causa de la pandèmia, el BC Manresa Drac´s espera poder reprendre les activitats a cavall de febrer i març i competir amb el sènior A al campionat de Catalunya de Primera Divisió; conformar un sènior B que jugui a Segona Divisió, i reactivar les formacions sub-18, sub-14 i sub-12, així com l´equip de softbol que practica la modalitat slowpitch. «He vist talent, aptituds i potencial en els jugadors del club per assolir grans reptes», sentencia Daniel Pérez García.