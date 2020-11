El Futsal Vicentí guanya per la mínima el derbi juvenil al Manresa

El Futsal Vicentí juvenil va trencar una mala dinàmica de resultats amb una important victòria davant del Manresa FS juvenil. El conjunt local va començar molt intens durant la primera meitat però sense tenir encert de cara a porteria. L´equip visitant va marcar un gol a mitjan primera part, obra de Morral, per agafar avantatge. Amb aquest mínim favorable a l´equip manresà es va arribar al descans.

A la represa, els jugadors vicentins van ser capaços d´empatar amb un gran gol d´estratègia culminat per Baena, 1-1. Dos minuts més tard el local Ubach va posar davant els locals i va donar aire a l´equip entrenat per Alejandro de Pedro. L´equip visitant, dirigit pel nou entrenador, Sergi Saldaña, va pressionar de valent per intentar empatar. Fajardo, amb una gran acció individual, va encarrilar els tres punts amb el tercer gol quan faltaven sis minuts. Amb aquest resultat en contra, l´entrenador del Manresa FS va decidir sortir amb el sistema de porter jugador per tenir opcions fins al final. Els manresans van insistir i van reduir distàncies després d´aprofitar una errada en la sortida de la pilota local. El golejador de nou va ser Morral, que va marcar el seu doblet.

En els darrers moments el Futsal Vicentí va saber patir de valent per acabar mantenint l´avantatge i poder sumar tres punts molt importants. Amb aquesta victòria el Futsal Vicentí trenca una dinàmica de cinc partits consecutius sense guanyar. D´altra banda, el Manresa FS no va poder fer bo la important victòria de la setmana passada davant les Corts i es complica la vida en aquest inici de campionat. La setmana vinent el Futsal Vicentí visitarà la complicada pista de les Corts. El Manresa FS rebrà la visita del Salou.