El Grup Via Artés suma la seva segona victòria, davant l’Alpicat

L´Artés continua demostrant que té el nivell i l´ambició per fer mal a la lliga EBA. Després de debutar amb victòria, l´equip de Jordi Estany va tornar a sumar un triomf a casa, en el seu segon partit de la temporada, davant l´Alpicat, un equip molt jove associat al Lleida.

La joventut dels visitants es va notar a través del ritme ofensiu que van aconseguir imposar durant el primer període, on l´Artés sempre va anar a remolc en un intercanvi de cistelles que va afavorir l´Alpicat. En el segon parcial, l´Artés, per mitjà de la defensa i d´un major domini de la situació, va capgirar la mala dinàmica i va marxar amb un lleuger avantatge al descans. Tot i la bona sortida dels locals a la represa del partit, l´Alpicat no va perdre la cara del matx i va arribar a l´últim quart només tres punts per sota.

Ja a l´últim període, la veterania i l´experiència dels locals van deixar en fora de joc les possibilitats de l´Alpicat per tornar a posar-se davant en el marcador i l´Artés va demostrar que és un equip preparat per competir amb qualsevol rival.

Pau Treviño, amb 22 punts i tres triples, va aconseguir disparar la diferència i allunyar l´Artés en el marcador. Molt bona feina de Mutic, també vinculat al Baxi Manresa, i fins i tot hi va haver minuts perquè Toni Naspler, una de les perles del Bàsquet Manresa, tingués uns minuts. Amb aquesta victòria l´Artés se situa segon, amb un balanç impecable.