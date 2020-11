Joan Laporta: «Tornar a ser president del Barça és el repte més gran de meva vida»

Joan Laporta, president del FC Barcelona entre 2003 i 2010, ha iniciat avui dilluns una nova carrera per tornar a dirigir l'entitat blaugrana, un "repte" que ha definit com "el més gran" de la seva vida.

"Vull tornar a servir el Barça, perquè tinc la preparació i l'experiència necessàries per fer els canvis que el club necessita. Si els socis i sòcies ens donen la seva confiança, ho tornarem a fer, i estic convençut que ho farem millor", subratllat.

El precandidat ha presentat el seu projecte al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, aixecat als mateixos terrenys en què el club va jugar els seus partits entre 1900 i 1901, al cap de pocs mesos de la seva fundació. I ho ha fet en un acte de més d'hora i mitja en què ha enviat un clar missatge d'unitat i ha exhibit un tarannà d'allò més conciliador.

"Com a club, hem de tornar a estar a prop de la nostra gent. Vull unir tot el barcelonisme. Dins el model de club que proposo té cabuda tothom, i quan dic tothom és tothom", ha subratllat Laporta, que ha assegurat que treballarà "incansablement" per "tornar l'alegria" al Barça i que aquest "sigui un motor d'optimisme en qualsevol racó del planeta".

Per això, ha insistit que, si guanya les eleccions, governarà el Barcelona "sense retrets i mirant cap endavant", perquè "són tantes les energies que necessitem per redreçar el rumb que no podem malgastar mirant pel retrovisor".

Ni tan sols, per interposar una acció de responsabilitat contra la junta sortint per la seva suposada mala gestió, com Sandro Rosell sí que va fer amb ell i els seus directius el 2010.

"L'acció de responsabilitat ja la vaig patir jo, i precisament perquè l'he patit, no vull que la pateixi ningú més. Una de les lliçons que vaig aprendre d'això és que, governar des del rancor, no porta enlloc", ha reflexionat.

Joan Laporta ja va intentar tornar a la presidència, sense èxit, fa cinc anys, quan Josep Maria Bartomeu va derrotar-lo a les urnes. Encara que avui ha volgut deixar clar que les circumstàncies d'ara són molt diferents de les de llavors.

"El 2015, em vaig presentar perquè vaig rebre trucades d'amics i jugadors animant-me i vaig pensar que era interessant confrontar un model alternatiu al que es presentava amb un triplet", ha explicat.

Aquesta vegada ha dit haver treballat a consciència en la seva precandidatura, integrada per "gent valenta, professionals i grans empresaris que volen el Barça i tenen clar que han de dedicar el seu temps i els seus coneixements a l'entitat" i també per "persones de prestigi del món del futbol amb empenta i capacitat de lideratge".

A més ha dit tenir "un pla" per retornar el Barcelona "a la primera línia del futbol mundial" i que no és un altre que "treballar, treballar i treballar". Perquè, segons ha apuntat, el club no pot tornar a deixar-se portar "per les inèrcies" d'un cicle guanyador, com ha passat en els últims anys.

Laporta ha qualificat de "dramàtica" la situació econòmica per la qual travessa l'entitat i ha avançat que no hi haurà més remei que "agafar la maleta i sortir a vendre", ja que es necessitaran crear noves oportunitats de negoci per quadrar els comptes.

"Però estic convençut que l'economia es recuperarà quan tornem a guanyar", ha matisat. Per això, considera fonamental "que el Barça torni a ser una referència mundial", que tornin "les nits de glòria a la Champions" i que l'equip "torni a guanyar amb una idea de futbol generosa amb l'espectacle".

Haurà de fer-ho, aquest cop, sense els consells que en l'anterior etapa li va donar el malaguanyat Johan Cruyff, a qui ha dit que trobarà molt a faltar -"el Johan ens va fer un club guanyador i ens va ensenyar el gust pel bon futbol", ha recordat-, però de nou amb La Masia com a estendard.

"Hem de recuperar la Masia, aplicant una nova metodologia que la convertirà en un centre d'excel·lència esportiva i assegurarà la viabilitat esportiva i econòmica de l'entitat", ha resumit