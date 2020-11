El Manresa asfixia la Pobla Mafumet

Com no podia ser d´una altra manera, la plantilla del Manresa, amb el seu entrenador inclòs, va festejar el triomf aconseguit, el tercer de la temporada (abans amb el San Cristóbal i el Santfeliuenc). Ferran Costa va comentar que «l´equip ha fet un partit molt complet. Ha fet mèrits per a un marcador més engruixit però ens ha faltat més encert en els metres finals, en la finalització, malgrat que algun jugador més, a banda de Noah, s´ho mereixia. Hem tornat a la nostra essència, jugant amb il·lusió, amb implicació de tots i, un aspecte molt important, sense encaixar cap gol. A més, del cop dur del dia de l´Europa, alguna cosa vam aprendre».

Respecte a la pressió que, sobretot a la segona part, va infringir el seu equip a la Pobla Mafumet, Costa va dir que «sempre tenim la intenció de ser agressius en defensa. En aquest sentit, felicito els jugadors pel seu esforç, tenint en compte que estem parlant d´un esport col·lectiu. L´equip s´està entrenant molt bé, amb una gran capacitat física. Per això, cal predisposició dels jugadors, i en aquest cas la tenim i valorem el seu esforç, sempre ho donen tot».

Del contrincant d´ahir, la Pobla Mafumet, Costa el considera «un molt bon equip. Es tracta d´un filial amb molts jugadors en dinàmica del primer equip, el Gimnàstic de Tarragona, un referent del futbol català. Sigui com sigui, nosaltres tenim molt respecte per tots els rivals que ens trobem».