La Reial cedeix un empat però encara reté el lideratge

La Reial Societat serà el líder de la Lliga Santander una jornada més, tot i que aquestes posicions, en una lliga en què encara hi ha tants partits per recuperar, són bastant volubles. L´equip d´Imanol Alguacil va empatar (1-1) contra el tercer classificat, un Vila-real que es va avançar en el marcador i que va acabar el partit tancant el rival a l´àrea.

Aixi, els castellonencs es van avançar aviat, quan el defensa donostiarra Aritz Elustondo va fer caure el lateral Estupiñán a l´àrea. El penal va ser transformat per Gerard Moreno, en un tram inicial de domini local. Però la Reial va poder empatar poc després de la mitja hora quan una altra pena màxima, de Pau Torres a Le Normand, va significar la transformació de Mikel Oyarzabal.

La jornada va ser altament positiva per al Celta, un conjunt que en la passada setmana estrenava entrenador en la figura del Chacho Coudet i que ahir va derrotar el Granada per 3-1. Els andalusos acumulen la seva tercera jornada seguida sense sumar cap punt i no sembla que s´hagin recuperat de l´episodi de coronavirus que va afectar gairebé tota la plantilla abans de l´aturada pels compromisos internacionals.

En el seu millor partit de l´any, els viguesos, a més, van recuperar-se del gol de Luis Suárez al minut 25. Dos després, Nolito empatava però el duel no es va resoldre fins al tram final. El centrecampista Baeza va anotar el segon gol i, quatre minuts més tard, Fran Beltrán va marcar el tercer. El Celta a més, va acabar amb deu homes per l´expulsió del turc Okay.

En l´altre partit del dia, empat a un gol entre el Getafe i un Athletic de Bilbao que havia encadenat una bona ratxa. El davanter Asier Villalibre va anotar el primer gol dels bascos als nou minuts de partit, però els madrilenys van igualar el resultat amb una rematada d´Ángel un quart d´hora abans del final del partit. Avui, a partir de les nou de la nit, un Betis molt permeable i un Eibar fort a domicili tanquen la jornada al Villamarín.