Suspenen per la pandèmia la Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages

La junta directiva del Grup Excursionista Posa't en Marxa ha comunicat que, davant la situació actual de pandèmia, enguany ha decidit suspendre la celebració de la Marxa del Terme de Sant Fruitós que s'hauria hagut de celebrar a finals del gener del proper any 2021. La preparació d'un esdeveniment d'aquestes característiques és una feina que comença amb mesos d'antelació, té múltiples camps d'actuació i implica la presa de moltes decisions. Per aquest motiu, l'organització no es veu en cor de dur a terme els preparatius corresponents, amb els imprevistos i les incerteses actuals o l'aplicació de determinats protocols que es demanen. Per tant, el Grup Excursionista Posa't en Marxa emplaça als excursionistes al gener de 2022, quan es previst es pugui dur a terme la que serà la 24a edició de la Marxa al Terme de Sant Fruitós de Bages.