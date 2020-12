Un campió forjat a Balsareny

El pilot balsarenyenc Guillem Farrés ha viscut un any que, malgrat l´enrenou que s´ha originat per la pandèmia, es recordarà pels seus excel·lents resultats, tant a nivell estatal com també internacional, en l´especialitat del motocròs. Amb 17 anys, Farrés s´ha proclamat, aquesta temporada, campió d´Espanya de 125 cc i ha acabat el Campionat d´Europa de la categoria en una destacada sisena posició.

Just fa un any, el corredor de Balsareny va ser un dels tres escollits per formar part de l´equip del la Federació Espanyola de motociclisme (RFME) per disputar l´Europeu del 2020. «Ens van concentrar a Castelló i érem un grup un grup de vuit pilots que havíem fet mèrits previs. Durant uns dies ens van fer proves, sobretot voltes ràpides, i vaig un ser seleccionats, juntament a David Braceras i Gerard Congost. Jo aquell any 2019 vaig córrer amb l´estructura d´un equip belga i ja havia disputat la competició continental per primer cop, i l´estatal» diu Farrés. Una lesió important va deslluir els resultats finals de Farrés, que haurien estat umolt més destacats en els dos campionats».

Com ha passat a tots els esportistes, tant d´elit com més amateurs, el coronavirus no ha permès aquest any, una regularitat en les competicions (moltes han quedat suspeses), tampoc en les de motor com ho és el motocròs.

Abans del primer confinament, Guillem Farrés va participar en una carrera puntuable per a l´estatal , que va guanyar, i en una del Campionat d´Europa a Anglaterra que, amb molta pluja, no va ser massa favorable al balsarenyenc. «A partir d´aquí vam quedar parats del tot en una etapa en la qual cada pilot es preparava com podia a casa seva. Just quan es va poder començar a sortir, es van organitzar dues curses més del Campionat d´Espanya, que també vaig dominar; llavors vam marxar concentrats quatre mesos a Bèlgica amb l´equip estatal per preparar l´Europeu. Vam estar en un centre que jo ja coneixia de la meva anterior relació amb un equip belga. Hi ha molts circuits i amb diferents tipus de superfície, sobretot de tous, com la sorra de platja, que a Espanya no podem trobar enlloc».

En la classificació final del Campionat d´Europa, sisena plaça per a Farrés encara que «una caiguda a la cursa de Madrid, consecuència de la qual els metges no em van deixar córrer, hem va fer perdre molts punts quan anava segon a la classificació. En el campionat continental, una de les màximes satisfaccions va ser guanyar una de les proves a Bèlgica, on tradicionalment costa molt als pilots espanyols fer bons resultats. Sigui com sigui, la valoració de la temporada és positiva malgrat passar per moments dolents. Cinc podis a l´Europeu és un bon balanç».

La vinculació de Guillem Farrés amb les motos ve per tradició familiar: «El meu pare ja corria. Amb quatre anys, per Reis, em van regalar una moto. Durant unes temporades no competia i ho vaig començar a fer amb deu anys. Les primeres temporades participava en els anomenats endurets i més tard em vaig aficionar al motocròs; vaig compartir les dues especialitats uns anys».

Un cop acabada aquesta estranya temporada, Guillem Farrés ha tingut unes setmanes de descans abans de començar a preparar la següent, que serà de canvis, doncs ja no competirà, per l´edat, en 125 cc i ho farà en 250 cc. «Encara no està anunciat oficialment, però correré amb una Gas Gas i amb el recolzament de l´equip belga que ja em va donar suport el 2019. Farem la primera part de la pretemporada a Catalunya amb testos sobre la moto. Després passarem diverses setmanes de preparació a Alacant. Sembla que la nova cilindrada em pot afavorir, però s´haurà de veure» ha manifestat Farrés, afegint que «seguirem l´Europeu i veurem si, quan surti el calendari ho podem compaginar amb el Campionat d´Espanya. El Mundial de moment el deixarem apartat però surt molt car, encara que potser fem alguna carrera puntual». Nani Roma és el mànager de Farrés en una especialitat que, segons el corredor de Balsareny, «no dona gaires diners; hem d´aconseguir no perdre´n».