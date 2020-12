Joan Laporta ambiciona tornar a «servir» el Barça

L´ex president del FC Barcelona Joan Laporta va presentar oficialment ahir dilluns la seva candidatura a la presidència del club, amb el lema «Estimem el Barça». Va fer-ho assegurant que vol «unir tot el barcelonisme» cap a la «glòria» i «sense retrets. El barcelonisme ens agermana i és l´hora d´anar plegats per empènyer l´equip cap a l´èxit. Ho hem de fer sense mirar enrere. El repte més gran de la meva vida és tornar a servir el arça», va manifestar al recinte modernista de l´Hospital de Sant Pau.

La precandidatura de Joan Laporta compta amb el suport del periodista i escriptor manresà Jordi Finestres, que portarà la relació amb els mitjans de comunicació en la campanya electoral.

Laporta, president del FC Barcelona entre el 2003 i 2010, va viure anys de glòria i va confiar en Pep Guardiola per celebrar el sextet del 2009; però també d´ombres, com una moció de censura en contra que va superar pels pèls. «Em presento a les eleccions perquè estimo el Barça, la seva gent i la seva afició, la Masia, el club. Vull tornar a servir el club, tenim la preparació, experiència i determinació que calen per fer els canvis que el club necessita», va afegir. A més va dir tenir «un pla» per retornar el FC Barcelona «a la primera línia del futbol mundial» i que no és un altre que «treballar, treballar i treballar». Perquè, segons va apuntar, el club no pot tornar a deixar-se portar «per les inèrcies» d´un cicle guanyador, com ha passat en els últims anys.