El Reial Madrid es queda gelat a Kiev

El Reial Madrid ha fet una passa enrera a la Champions League de manera sorprenent i a l'espera del resultat que aconsegueixin l'Inter de Milà i el Borussia Mönchengladbach, pot veure com se li complica molt seriosament la seva classificació per als vuitens de final després de caure per 2-0 a l'Olímpic de Kíev davant un Shakhtar Donetsk que ha tornat a posar en evidència, tal com ja havia fet a l'Alfredo Di Stéfano, al contraatac. Malgrat mostrar una bona imatge en els primers 45 minuts, els blancs han acabar sucumbint per culpa d'un altre greu error defensiu de Varane que ha aprofitar Dentinho i un posterior contraatac de Solomon.