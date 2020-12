El futbol català retallarà les seves lligues a la meitat

La Federació Catalana de futbol (FCF) ofereix als seus afiliats una proposta de represa de les competicions oficials, a partir del cap de setmana del 9 i 10 de gener.

El plantejament de la FCF preveu la reducció a la meitat de totes les lligues amateurs, de tal manera que a Primera i Segona Catalana només es disputarà la primera fase; l´ascens es decidirà en una eliminatòria d´anada i tornada entre els campions de cada subgrup. Els descensos seran directes segons la classificació final a l´esmentada fase prèvia.

A la resta de categories (també de futbol base) es jugarà la lliga regular prevista, però a una sola volta, mantenint en tots els casos les agrupacions actuals. Pel que fa al calendari, en aquelles competicions ja iniciades, es reprendrà la lliga a partir de la jornada en què va quedar aturada el passat mes d´octubre. La resta de grups donaran el tret de sortida al campionat amb la disputa de la primera jornada. Així mateix, la proposta traslladada a les entitats habilita fins a tres dates per la recuperació de partits, distribuïdes al llarg dels mesos de febrer, març i abril. Algunes categories del futbol femení i la majoria de futbol base, viuran la seva nova arrancada els dies 16 i 17 de gener.

Pel que respecte a les categories de la Lliga Catalana de futbol sala, la proposta de la FCF recull que totes elles es reprenguin a partir del cap de setmana del 16 i 17 de gener, amb l´adaptació del calendari a les noves dates per a les competicions ja iniciades, així com l´arrencada de les lligues no començades. En tot cas, es reestructuraran les competicions a una sola volta, i s´establiran quatre finestres per a la recuperació de partits ajornats.

Així mateix, la Federació Catalana de futbol ha anunciat que en el transcurs de la temporada, es retornarà el 50% de l´import de la quota del Portal del Federat a tots els futbolistes que tinguin la llicència en actiu. Aquesta mesura s´aplicarà en compensació pel tram de campionat que no s´ha pogut disputar a conseqüència de les restriccions per la covid-19.

Aquests dies, la FCF està fent una ronda de contactes amb els clubs de futbol i futbol sala d´arreu del territori i via telemàtica. Ahir va ser el torn de les delegacions del Bages, Berguedà i Cerdanya i de l´Anoia. En futbol sala, la reunió per als clubs de la Catalunya Central serà demà dijous.