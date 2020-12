L'ETFEM de Navès, un dels guardonats en els Premis Inclusius de l'esport català

Des del Palau de Pedralbes es va fer ahir, en format telemàtic, el lliurament de guardons corresponents a la segona edició dels Premis Inclusius de l´Esport Català, impulsats per la Secretaria General de l´Esport i Onat Foundation.

Es tracta d´onze beques, una de les quals ha estat per a l´equip de tecnificació i formació en esports de muntanya ETFEM de Navès; la resta de distingits són la Federació Catalana d´esports per a cecs, l´Associació Aprenem de Barcelona, Joan Soto pel seu projecte ´On jo no hi veig, puja al meu cor´ de Parets, B-Swim de Mataró, Sincro Gestió de Sant Cugat, l´Associació de Dones Immigrants Subsaharianes ADIS de Granollers, l´Associació Esportiva Pibody de Lleida, Mahamadou Dambelleh del CN Castellfollit, l´Institut Josep Mestres de Viladecans, i la Federació Catalana d´esports per a persones amb discapacitat física.