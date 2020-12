Messi torna a quedar fora de la llista

L´entrenador del Barça, Ronald Koeman, va justificar l´absència a la Lliga de Campions per segon partit consecutiu del capità de l´equip, Leo Messi, dient que «ja no hi haurà més moments per poder descansar» d´aquí a final de temporada.

«En el calendari d´aquesta temporada hi havia dos partits per descansar: el de Kíev i el del camp del Ferencváros. Ja estem classificats i volem donar oportunitats a altres jugadors; a més el partit de dissabte a Cadis és molt important per la nostra trajectòria a LaLiga», va analitzar l´holandès.

Com Messi, també es queden a Barcelona el porter alemany Marc-André Ter Stegen i l´atacant brasiler Philippe Coutinho, de manera que Koeman tornarà confeccionar un onze amb els futbolistes menys habituals per enfrontar-se avui als hongaresos (21 h). Un d´aquests jugadors beneficiats per les rotacions segurament tornarà a ser Martin Braithwaite, que ha encadenat dues titularitats i ha marcat tres gols els últims dos partits. «Hi ha partits en els que necessitem un '9' i Braithwaite està treballant molt bé. Està en forma i, de moment, es mereix jugar», va comentar sobre el punta danès. A la llista hi ha entrat Clement Lenglet, malgrat el lleu esquinç de turmell que va patir contra l´Osasuna, però no Ronald Araújo, que els últims dies ja ha començat a treballar amb el grup però encara no té l´alta mèdica de la lesió al bíceps femoral que va patir fa més d´un mes.

Koeman va avançar que Araújo «està a prop de tornar, però prefereix no convocar-lo fins que el jugador se senti al cent per cent per poder participar. No volem arriscar. Està al final de la seva recuperació i podria entrar dissabte (contra el Cadis), i sinó, en el següent partit contra la Juventus o, en el pitjor dels casos, en el duel contra el Llevant», va afegir.

D´altra banda, l´entrenador holandès va confirmar la decisió de Gerard Piqué de no operar-se del genoll dret, on té afectat el lligament creuat, i sotmetre´s a un tractament alternatiu amb factors de creixement. Koeman confia que aquesta decisió li permeti escurçar els terminis de recuperació al central. «Piqué es passa tots els dies a la ciutat esportiva fent treball de força. No sóc el metge i no he influït en la decisió final però pensem que és la millor manera que pugui recuperar-se. No sé quan ho farà, però espero que encara pugui jugar alguns partits aquesta temporada», va afirmar.

Per a Koeman, les baixes que pateix l´equip en defensa són més aviat fruit de la «mala sort» que d´una mala planificació, encara que també ha admès que «la situació econòmica del club ha influït per no haver reforçat el sistema defensiu el passat estiu. Si no hi ha diners per fitxar, cal donar oportunitats als jugadors del futbol base, perquè són el futur. Així hem treballat sempre a Holanda, i és el que hem fet aquí amb Araújo i darrerament amb Mingueza», va argumentar.

Preguntat per la convocatòria oficial d´eleccions i la recent presentació com a precandidat de l´expresident Joan Laporta, Koeman ha dir que treballa amb absoluta normalitat, malgrat tot el soroll que hi ha al club al voltant de la futura presidència.

El campió hongarès, el Ferencváros, Fradi com l´anomenen els seus aficionats, arriba al partit sense opcions i empatat en l´última plaça del grup amb el Dinamo de Kíev (un punt); els de Budapest no tenen lesions importants i podran comptar amb el seu entrenador, l´ucraïnès Sergiy Rebrov després de confirmar-se que no està contagiat de la covid-19.

En el seu últim partit de la Lliga de Campions, el club hongarès va posar difícil les coses a la Juventus (amb qui el Barça s´ha de disputar el primer lloc del grup, tot i que els blaugranes tenen tres punts més quan queden dos partits), tot i acabar perdent per un gol de cap d´Álvaro Morata en el temps de descompte.

Dissabte passat el Ferencváros va guanyar per dos a zero l´MTK a la lliga hongaresa, que domina amb 26 punts, i cap derrota en els deu partits disputats fins ara.

«

»

»