Els vehicles que competiran al Dakar embarquen a Marsella

El camió d'Àlex Aguirregaviria i Francesc Salisi, preparat per emprendre rumb a Aràbia Saudita Arxiu particular

El Dakar 2021 ha començat el seu compte enrere amb el trasllat dels vehicles a l'port francès de Marsella. Un dels primers a arribar ha estat el Toyota Hilux Overdrive que pilotarà per primera vegada Isidre Esteve en la prova més dura del món. L'olianenc del Repsol Ral·li Team ha volgut supervisar de primera mà tot el procediment d'embarcament, a un mes de l'inici de la competició.

Pel port gal han de passar aquests dies, complint amb les estrictes mesures sanitàries, la gran majoria de camions, cotxes, buguis, quads i motos de Dakar, abans d'iniciar la seva llarga travessia marítima. Al voltant de mig miler de vehicles seran els que formaran la caravana dakariana de el 3 al 15 de gener, entre competidors, assistència, organització i premsa.

El Toyota Hilux del Repsol Rally Team arribava el dimarts a Marsella, acompanyat d'un camió-taller T5, condicionat també per convertir-se en l'habitatge d'Isidre Esteve durant les dues intenses setmanes de cursa que l'esperen a la península aràbiga. En la seva sisena participació en cotxes i primera amb el prototip de Overdrive estarà acompanyat pel seu inseparable copilot Txema Villalobos, la seva parella i preparadora física Lidia Guerrero, i els seus tres mecànics de confiança: David Pigem, Carles Méndez i Albert Soler, que també es traslladaran en un Hilux.



Dia especial per a Esteve



"Per molts anys que passin, aquest moment sempre és molt especial. Deixes els vehicles i tot el material a punt per embarcar i saps que l'inici de l'Dakar ja està a la volta de la cantonada. És una sensació d'alegria, perquè tornes a ser aquí, però també de nervis i responsabilitat perquè s'acosta el moment pel qual portem tant de temps treballant ", reconeixia un il·lusionat Isidre Esteve.

Segons Esteve, "ja tenim ganes de viatjar també nosaltres a Jeddah per començar a competir i experimentar fins on podem arribar amb aquest gran vehicle, el millor que he pilotat mai. Estem molt feliços de poder tornar a viure aquesta experiència i comptem els dies que falten perquè comenci la cursa".

El pick-up del Repsol Rally Team començarà en breu una llarga travessia marítima, al costat de la resta de vehicles, que finalitzarà el 30 de desembre al port saudita de Jeddah. Quan Isidre Esteve i el seu equip recuperin el Toyota Hilux, tot just queden un parell de dies per a l'inici del Dakar 2021. El lleidatà arribarà ben preparat a la gran cita de la temporada, després de la seva destacada participació en el Andalusia Ral·li, on va rodar per primera vegada molt a prop dels campions dakarians Nàsser al-Attiyah, Carlos Sainz i Stéphane Peterhansel.



Aguirregaviria i Salisi també hi eren

A part d'Esteve, també van ser presents al port de Marsella d'altres pilots i copilots com ara el bagenc Àlex Aguirregaviria i l'igualadí Francesc Salisi els quals, juntament amb el corredor de Llagostera Pau Navarro faran tasques d'assistència de l'equp FN Speed amb un Mercedes