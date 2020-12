El fons d’armari del Barça està de moda

El Barça ha fet de la necessitat virtut durant les últimes setmanes. Les continuades absències d´habituals titulars per lesions o descansos han permès que, en una situació complicada a la lliga per un inici erràtic de campanya, el seu entrenador, Ronald Koeman, hagi obert l´armari i hagi vist que, al fons, tenia peces de roba que li podien servir per salvar alguns compromisos. Ahir, una bona part de la unitat B, amb el fins ara desconegut Mingueza, el recuperat Dembélé o el fins fa poc objecte de burles Braithwaite al capdavant, van fer una gran primera part i haurien pogut ampliar el resultat a la segona. Els blaugrana seran primers de grup si no perden per una diferència de dos gols i no en reben més de dos de la Juventus dimarts al Camp Nou. Prou bé per com va començar tot.

Koeman va presentar un equip no tan alternatiu com el del dia del Dinamo de Kíev, tot i que les absències i les circumstàncies provoquen que ja siguin considerats titulars jugadors que en d´altres condicions potser no ho serien com Mingueza o el mencionat Braithwaite. Va ser precisament el danès qui va gaudir de la primera ocasió del partit aprofitant una centrada d´un omnipresent Dest per avançar-se al seu marcador, però rematant massa desviat.

Els blaugrana sabien que pressionant fort podrien recuperar la pilota prop de l´àrea i no deixaven sortir els hongaresos del seu camp en uns primers compassos complicats per a ells, tot i una transició d´Uzuni que no va trobar Isael per poc.

Però va ser un miratge, perquè tot seguit va arribar una gran combinació entre Dembélé i Alba per la banda esquerra que va acabar amb centrada del lateral i golàs del renascut Griezmann, que va rematar amb el taló quan la pilota ja havia superat la seva posició.

I hauria pogut marcar el segon gol tot seguit en la repetició de la jugada. Dembélé i Alba tornen a combinar encara que la rematada de Trincao, en aquesta oportunitat, se´n va massa desviada.

Però el Ferencváros no es podria escapar del segon gaire estona. Després d´un avís amb un xut blocat a Dest, Dembélé va trencar el lateral dret Botka i va centrar a l´àrea petita perquè un altre que marcava per tercer partit seguit, Braithwaite, superés Dibusz. Malgrat el 0-2, el Barça en volia més i set minuts més tard, l´atacant nòrdic va tornar a trencar la defensa magiar i va ser obstaculitzat per Frimpong quan anava a rematar. El clar penal el va transformar Dembélé per completar el seu gran inici de partit.

La defensa del Ferencváros seguia fent aigua i l´ex del Leganés hauria pogut fer dos gols més trencant per velocitat un entramat de joguina que encara deixava més espais cada cop que volia sortir endavant. Així, el millor que li va poder passar al combinat de Rebrov va ser anar al vestidor amb un curtíssim 0-3.

El tècnic neerlandès va donar descansos als veterans Busquets i Jordi Alba al descans però la dinàmica va seguir igual. Als dos minuts, Trincao va estar a punt de rematar a porteria en bona posició, però va ser obstaculitzat. Els hongaresos van avisar en la seva millor acció atacant, amb una doble rematada de Nguen i de Siger que va acabar amb la pilota desviada i el joc s´obria encara més i ho explotava Pjanic per xutar, però massa alt. Això ho va aprofitar Dembélé per dur a terme una de les seves grans arrencades des del mig del camp i rematar des d´una bona posició, però el seu xut amb la dreta va anar a fora després d´una gran retallada.

El mateix jugador francès, ahir desfermat, va trencar novament el pobre Botka, però la seva centrada no va arribar a Braithwaite. El ritme d´aquesta fase no era tan viu com a la primera part. Per això, Koeman va tornar a fer entrar cames fresques amb Aleñà i Riqui Puig per tornar a pressionar i, tot i que els locals van avisar, amb una rematada de cap del davanter suplent Baturina que va aturar molt bé Neto, Trincao, a porteria buida, i Riqui Puig haurien pogut ampliar la nòmina d´encerts de cara a gol. Els darrers minuts ja van ser de descontrol. Tant era, la feina ja estava feta i el Barça manté el ple a Europa.

El Sevilla va perdre de manera contundent i traumàtica totes les seves possibilitats d´acabar en primera posició el seu grup de la fase inicial de la Champions en caure derrotat per 0-4 contra el Chelsea. El tècnic anglès, Frank Lampard, va sorprendre tothom deixant a la banqueta el davanter Werner i alineant l´habitual suplent Giroud i el francès va respondre amb un dels millors partits de la seva vida i els quatre gols del seu equip. En el mateix grup, el Krasnodar va vèncer el Rennes i disputarà la Lliga Europa.

L´altre gran partit del dia era a Old Trafford i el París Saint-Germain es va basar en un gran Neymar per guanyar-hi per 1-3, amb la qual cosa segueix viu i s´ho jugarà tot a casa contra els turcs del Basaksehir. El brasiler va marcar dos dels tres gols dels francesos. L´altre el va anotar Marquinhos i el momentani empat va ser cosa de Rashford.

El Leipzig serà qui rebrà el United a casa després d´una èpica victòria ahir a Istanbul amb un gol en el descompte de Sorloth després d´haver perdut una diferència d´1-3 favorable.

En el grup del Barça, la Juventus ho va tenir fàcil contra el Dinamo de Kíev, amb gols de Chiesa, Cristiano Ronaldo i Morata.

En el grup F, el Borussia Dortmund va perdre una gran oportunitat de deixar enllestit al seu grup en empatar a casa contra la Lazio (1-1), amb gols de Guerreiro i d´Immobile. El triomf del Bruges sobre el Zenit per 3-0 dona als belgues l´oportunitat de passar ronda si és capaç de guanyar a l´Estadi Olímpic romà.